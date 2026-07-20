中油「最貪執行長」今起訴 攜20萬躲農莊6天還寫逃亡記事

中油前執行長徐漢貪汙一審被判25年，宣判前徐漢剪斷電子腳鐐逃亡，6天後遭大批警力攻堅逮補。聯合報系報資料照 中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪汙被橋頭地院重判25年，他在3月23日宣判前4天，夥同林姓通緝犯友人、林姓女友策畫逃亡，剪斷電子腳鐐後逃往台東太麻里山區農莊，但藏匿數日後，原計畫等候林女會合，結果林早被檢方聲押獲准，徐漢躲了6天只等到警察上門，橋檢偵結，今依脫逃、藏匿人犯等罪，起訴徐漢3人，徐預計今下午移審橋頭地院。

檢廉調查，徐漢涉入貪瀆的採購案共11案，收賄總金額約1600餘萬元，另有1000餘萬元現金無法清楚交代來源，辦案人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，關聯人士約近百人。

徐漢涉貪被起訴後移審橋頭地院，羈押498天才以500萬元交保獲釋，並須配戴電子腳環，原定今年3月23日宣判，徐漢擔心重判後又被重新羈押，與林姓女友、林姓好友策畫逃亡，並向林女透露，打算偷渡到中國大陸地區。

檢警調查，徐漢和林女曾多次前往屏東潮州勘查地形，並由林姓男子前往台東太麻里農莊訂房，確認農莊可供住宿後，交付6000元住宿費預定。

今年3月19日宣判前4天，徐漢帶著20萬元現金、電動砂輪機自住處搭乘公車至高鐵站，後轉搭台鐵火車南下屏東潮州，先在潮州市區買了3顆便當後，轉乘計程車前往事先勘查好的萬巒鄉堤防，剪斷腳鐐後，與事先等候的林男會合，坐著6萬元購入的權利車前往台東農莊躲藏。

橋頭地院接獲電子腳鐐失聯告警，聯繫徐漢無人回應，隨即發布通緝，橋檢並指揮警方追查，在萬巒溪堤防處找到徐漢切斷的電子腳鐐，但人已消失無蹤。

警方根據周邊監視器畫面，掌握林女協助徐漢逃亡，先在大寮區拘提林女後聲押獲准，並掌握徐逃往台東一帶躲藏。

檢警追查，徐漢疑似原計畫與林女一起逃亡，卻不知林女早被檢方緝獲，因此在農莊久候數日，最後沉不住氣，藏匿期間還跑到附近大賣場購物「透氣」，反害自己身影全被監視器拍下。

3月24日傍晚，警方在徐漢藏匿的農莊發動奇襲，當場將還在撰寫「逃亡記事」的徐漢及林男逮獲，現場起獲勞力士名表、金戒指、現金21萬餘元及作案用的砂輪機。

橋檢偵結，今依脫逃、藏匿人犯等罪，起訴徐漢3人，檢方建請院院重判徐漢3年6月、林男2年6月、林女6月徒刑。

徐漢涉案後被羈押至今，預計今下午移審橋頭地院，檢方認為徐漢涉貪一審被重判25年，面臨重刑壓力並未減輕，再次逃亡誘因高，建議院方接押後繼續延押徐漢。