暴力男不爽他攔車勸母「別打麻將快回家」 痛毆重傷和解獲緩刑

台中市謝姓男子在3年前，與勸打麻將母親返家的林姓男子爆發口角，一時惱怒，以手快速朝頭臉部用力毆擊3下，將人打倒在地，甚至在對方仰躺時再補毆2下，導致林男顱內出血受重傷，至今認知與肢體功能仍未恢復。謝男辯稱只是防衛，一審原依重傷害，判刑1年10月，二審因謝男已與被害人達成和解，改依傷害罪，判刑1年、緩刑5年，尚未確定。

判決指出，林男在2023年7月11日零時許，搭計程車前往台中市太平區，欲勸打麻將的母親返家，恰遇謝男駕車搭載林母欲離去，林男攔車阻擋，謝男隨即下車與其發生激烈口角衝突。

謝男憤而痛毆林男頭臉部，導致林男倒地受有顱骨骨折、顱內出血及呼吸衰竭等重創，經開顱手術後認知功能仍重大難治。案經檢警深入調查，台中地檢署依重傷害罪將謝男提起公訴。

台中地院審認，謝男事後自首可減刑，但僅因口角便恣意施暴，且未與林男達成調解，被害人家屬請求重判，但考量謝男已支付部分醫療看護費，依傷害致人重傷罪，判刑1年10月。

謝男提起上訴，主張林男當時酒後鬧事，自己因害怕對方起身攻擊才又動手，主觀上無重傷害犯意，且自己已支付部分醫藥費，一審量刑顯然過重，請求二審法官從輕量刑。

台中高分院審酌，謝男在二審期間已與被害人家屬成立調解並承諾履行，原審未及審酌此最新和解狀況，且謝男確有悔意，撤銷原判決，改依傷害罪判處有期徒刑1年、緩刑5年，付保護管束並提供80小時義務勞務，尚未確定。

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