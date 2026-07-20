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水電老闆欠款逾百萬 彰化分署查封BMW紅牌重機

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

法務部行政執行署彰化分署近日會同彰化監理站，鎖定欠款高且持有紅黃牌重機的義務人展開專案，成功查封一名欠款總額逾107萬元的水電行張姓老闆名下的BMW大型重型機車。該義務人目前已主動申請分期繳納，若後續未依約履行，分署將依法拍賣該車輛。

經查，該名張姓義務人經營的水電行滯欠勞工保險費、全民健康保險費及交通罰鍰等合計約72萬元，個人另欠繳使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等合計約30萬元，總計欠款已逾107萬元。遭查封的2015年出廠BMW紅牌重機外觀及車況維持良好，張姓義務人因急欲取回愛車，隨即主動聯繫分署說明經濟狀況並請求辦理分期繳納。

彰化分署表示，後續將依其收入、財產、負債及履行能力等資料，審酌是否准予分期；如經核准，義務人仍須依約繳納，若未履行將依法續行拍賣。

彰化分署嚴正強調，交通專案旨在加強執行積欠稅費罰鍰案件，義務人不應一方面投入費用購置、保養高價車輛，另一方面卻長期積欠國家款項，影響誠實繳納民眾的權益。民眾如確有經濟困難，應盡速主動聯繫並提出可行清償方案；若有能力卻持續規避，分署將依法採取扣押、查封及拍賣等強力執行措施，以維護公法債權、交通秩序及繳納公平。

法務部行政執行署彰化分署近日會同彰化監理站，鎖定欠款高且持有紅黃牌重機的義務人展開專案，成功查封一名欠款總額逾107萬元的水電行張姓老闆名下的BMW紅牌重機。圖/彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署近日會同彰化監理站，鎖定欠款高且持有紅黃牌重機的義務人展開專案，成功查封一名欠款總額逾107萬元的水電行張姓老闆名下的BMW紅牌重機。圖/彰化分署提供

BMW 重機 法務部

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