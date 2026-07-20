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一直在貪！台電核二前廠長收賄200萬羈押交保又被押 判刑7年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台電核二廠前廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，台北地院審理，今依貪汙罪判曾應執行有期徒刑7褫奪公權4年，犯罪所得沒收，朱允中依貪汙罪判刑9年，褫奪公權5年，郝致衡判1年6月，緩刑4年，支付公庫200萬元，褫奪公權2年。可上訴。

曾文煌因案羈押禁見，後獲法院裁定200萬元停押，接受科技控，不過，他日前另案再涉及貪汙，檢廉上月再對他發動搜索、約談，曾又聲押禁見獲准，另案由專案小組偵處中。

起訴指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向曹索賄200萬，後來將賄款降為160萬元，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，找曹到廠長辦公室開口「這條我要20萬元」，曹赴廠長室交付賄款。

曾文煌於任職台電核發處副處長期間，也向郝致衡表示爭取到預算，郝有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，於是分2次帶賄款到曾的辦公室行賄。

檢方指控，朱允中擔任林口電廠廠長前，曾與郝致衡約定協助拿取標案，郝得知林口電廠機械組將辦理「飼煤機減速齒輪箱」採購案，到朱的廠長辦公室表示有意承攬，2次行賄朱允中80萬元。，考量2人已無羈押必要，裁定曾、朱以200萬元、100萬元交保，限制出境、出海8月，接受電子手鐶科技設備監控8月。

合議庭認為，貪汙案的證人已完成交互詰問等訴訟程序，羈押原因雖仍存在，但若命他們提出相當的保證金，輔以具保、限制住居、限制出境、出海及電子手鐶的科技設備監控等羈押替代手段，已可確保日後審判、執行，無羈押必要。

起訴指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向曹索賄200萬，後來將賄款降為160萬元，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，找曹到廠長辦公室開口「這條我要20萬元」，曹赴廠長室交付賄款。

曾文煌於任職台電核發處副處長期間，也向郝致衡表示爭取到預算，郝有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，於是分2次帶賄款到曾的辦公室行賄。

檢方指控，朱允中擔任林口電廠廠長前，曾與郝致衡約定協助拿取標案，郝得知林口電廠機械組將辦理「飼煤機減速齒輪箱」採購案，到朱的廠長辦公室表示有意承攬，2次行賄朱允中80萬元。

台電核二廠前廠長曾文煌。圖／聯合報系資料照
台電核二廠前廠長曾文煌。圖／聯合報系資料照

收賄 核二 台電 貪汙 火力發電廠

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