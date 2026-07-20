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超商店員趁值班喝6杯咖啡270元沒結帳 業務侵占慘判7個月
超商店員邱男上班期間時製作大杯美式咖啡飲用，未依規定結帳付款，共6杯總價270元，店家報警提告，屏東地院審理後，超商店員邱男犯業務侵占罪，處有期徒刑7月，可易科罰金1天1千元。可上訴。
判決指出，超商店員在2022年9月起任職，明知店內咖啡屬販售商品，員工如需飲用應自行購買結帳，從2023年10月至12月間，分別在10月8日、11月8日及12月1日、9日、12日、14日，共6次利用值班機會操作店內咖啡機，製作1杯大杯美式咖啡飲用，均未結帳付款，侵占業務持有咖啡共6杯，總價270元，一杯45元。
法院審理時，邱男坦承犯行，也有意與店家調解，但因金額差距，未與店家達成調解。法官認為，邱男未能謹守職務分際，貪圖私利，利用擔任店員機會，擅自將業務管領物品侵占入己，考量邱男坦承犯行，也有意與店家調解，但因金額差距未果，因此判處有期徒刑7月，可易科罰金1天1千元。可上訴。
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