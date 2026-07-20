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私傳F罩杯隆乳照跟友人閒聊 醫美員工洩客戶秘密代價9萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹鄧女在醫美診所擔任實習美容師，竟將女客人隆乳前後的胸型比對照傳給友人閒聊，照片還標註「F杯」，並透露「她奶還是我們診所做的」，洩漏某女顧客曾到診所隆乳的醫療秘密。新竹地院依非法利用個人資料罪判鄧女有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

判決書指出，鄧女在新竹縣一家醫美診所擔任實習美容師，屬醫療機構所屬人員。她明知病患醫療資料涉及個人隱私，原則上不得任意利用或向外洩漏，卻在2025年4月1日下午5時35分許，透過手機登入Instagram（IG），私訊將一名女客人的相關資料傳給友人。

鄧女傳送的內容包括女客人2018年4月與2023年5月、也就是接受隆乳手術前後的胸型比對照片，以及術後照片，畫面上還標註「F杯」字樣。鄧女另向友人透露「她奶還是我們診所做的」，讓友人得知該名女子曾到她任職的醫美診所接受隆乳手術。

法官認為，病歷及醫療資料屬個人資料保護法規定的特種個人資料，也是法律保障的隱私範圍。鄧女因工作關係才得知女客人接受隆乳手術，相關資訊並非一般人在社會生活中可隨意取得，該名女客人也未自行公開曾在哪間診所接受手術。

法官指出，醫美診所病患多因希望改善身形、體態或外觀而求診，鄧女身為診所員工，應明知病患可能不願將曾接受醫療美容的內容公諸於世，該名女客人對自己的隆乳醫療紀錄具有合理的隱私期待。鄧女未經同意，將因業務知悉的醫療資料傳給友人，已侵害女客人的隱私權及個人資料自主權。

法官審酌，鄧女未經女客人同意，也未在蒐集資料的特定目的範圍內使用，率爾將醫療資料透過手機傳給友人，欠缺對他人隱私權的尊重，行為實屬不該；考量她犯後坦承犯行，最終依非公務機關非法利用個人資料罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

新竹鄧女在醫美診所擔任實習美容師，竟將女客人隆乳前後的胸型比對照傳給友人。聯合報系資料照
新竹鄧女在醫美診所擔任實習美容師，竟將女客人隆乳前後的胸型比對照傳給友人。聯合報系資料照

醫美 新竹 個資

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