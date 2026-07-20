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住家門前放花盆、三角錐卡位 新北警：最高可罰2400元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

有網友在家門前設禁止停車路障。圖／翻攝自路上觀察學院
有網友在家門前設禁止停車路障。圖／翻攝自路上觀察學院
都市停車空間一位難求，不少透天厝或一樓住戶習慣在住家門前道路擺放花盆、三角錐等物品占位，不但會被檢舉也經常引爆鄰里衝突。新北警表示，只要屬供公眾通行道路，若影響車輛及行人通行，依法可開罰1200元以上2400元以下罰款

新北市淡水區一處社區去年6月有住戶因長期在住家前道路放置花盆、雜物占用停車空間，一名男大生見狀不滿憤而多次檢舉，住戶認為多年來在門口停車已成習慣，雙方因而爆發激烈口角。淡水警獲報到場處理，告知住戶道路屬公共空間，立即依道路交通管理處罰條例開單舉發，並要求住戶移除占道物。

資深警員表示，這種狀況在住宅區內屢見不鮮，警方到場後也僅能開罰要求移除，住戶不久又重新將障礙物擺回，根本治標不治本。這名警員表示，不少民眾在門前長期停放車輛，久而久之便認為是自己的固定車位，為了能長久獨佔這個位子，往往用花盆、三角錐、椅子、機車、鐵鍊等物品卡位，一旦被他人移走停放或檢舉，便容易引發爭執，有時還會演變為推擠、毀損或傷害等情事，讓原本單純的交通違規問題升級為刑事案件。

新北警指出，只要設置在供公眾通行的道路，影響車輛或行人通行，即可能違反道路交通管理處罰條例第82條，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，並得要求立即排除障礙物。對於反覆遭檢舉的熱點，必要時會請當地里長協助協調，以期降低鄰里對立。若民眾仍拒不改善，警方將通報環保局、交通局辦理聯合清除。呼籲民眾應循合法管道反映，由執法機關依法處理，以免衝突擴大吃上官司。

淡水 住戶 停車位 警察 罰款

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