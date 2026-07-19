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永康警攔查違規女駕駛起出開山刀...社維法移送 法官：放車內裁定不罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

王姓女子開車違規遭台南市警永康分局員警攔查，在車內扶手旁查獲開山刀1把，分局將她依違反社會秩序維護法移送；台南地院新市簡易庭法官認為開山刀放在車內，難認對社會秩序產生危害，裁定不罰。得抗告。本案為同一名法官今年第5度裁定永康分局移送案件不罰。

裁定書指出，永康分局移送王姓女子於今年5月2日凌晨1時許，開車沿永康區正強街由南往北方向行駛，行經正強街與正強街122巷交岔路口，因違規跨越雙黃線行駛並於機車停等區停等紅燈為員警攔查，員警之後依妨害公務逮捕，執行附帶搜索時在車內查獲開山刀1把。

警方認為，王女涉有違反社會秩序維護法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」行為，移請裁定；承審法官指出，被移送人有無違反規定，首應檢驗是否有攜帶行為，並審酌該行為是否無正當理由外，應再衡量所處時空，是否因其攜帶該類器械，產生安全上危害。

法官認為，王女堅詞否認開山刀為她所有，辯稱是綽號「阿全」的友人放置；遍觀卷內證據資料，並無其他證據可證明該開山刀為王女所有，自難認逕認是她攜帶；況開山刀是員警自車輛「副駕駛座及中央扶手間」查獲，當時僅單純放置於車內。

法官表示，開山刀並非顯露於外而有公然展示或持之揮舞等行為，即使就是王女攜帶，依當時空間、環境及其攜帶時言詞舉動，亦難認有對社會秩序產生危害安全之虞；此外，除移送筆錄、密錄器錄影畫面等，警方未提出其他證據，難認王女有該當社維法所指違序行為，裁定不罰。

除了這件，同名法官今年裁定永康分局移送案件不罰另外4件包括呂姓男子與陳姓友人去年9月15日飲酒後，陳喊不要回家還搶呂手機，發生拉扯；呂報警請員警幫忙聯繫陳的家人，警方認為兩人互相鬥毆，各裁罰一萬元。兩人聲明異議表示只是朋友酒醉拉扯，沒有鬥毆，法官撤銷處分，裁定不罰。

林姓男子去年11月10日下午5時許持大聲公到一間銀樓前方播放錄音檔，向欠錢的陳姓女子討債，被警方依違反社會秩序維護法移送；他喊冤表示只是想討回債務，法官指出，全案僅有一名女子報案，是否構成滋擾公共場所非依主觀感覺決定，林的行為難認已造成影響，裁定不罰。

李姓男子今年3月6日傍晚5時許，騎車被永康分局員警攔下開單，騎走後又折返怒嗆「你們他媽的無法無天」，警方當場將李壓制，依違反社會秩序維護法移送；法官認為，李稱不小心講出口頭禪，其行為沒有對員警後續職務執行造成妨害，並無有礙於國家權力行使，裁定不罰。

陳姓男子今年3月23日中午12時許到永康區一間美髮店消費後，未結帳便離去，還在同日三個時段站在店門口對進出客人喊「歡迎光臨」、「謝謝光臨」，店家報警，警方將陳依違反社會秩序維護法移送；法官認為，陳的行為難認對場所安寧秩序造成影響，裁定不罰。

王姓女子開車違規遭台南市警永康分局員警攔查，在車內扶手旁查獲開山刀1把，分局將她依違反社會秩序維護法移送，法官裁定不罰。聯合報系資料照
王姓女子開車違規遭台南市警永康分局員警攔查，在車內扶手旁查獲開山刀1把，分局將她依違反社會秩序維護法移送，法官裁定不罰。聯合報系資料照

台南

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