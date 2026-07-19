事故現場未警示釀二次車禍 屏科大保全、超速騎士連帶賠女學生81萬

屏科大蔣姓女學生行經校內學府路時，先遭機車擦撞，報案後仍站在車道上，校內保全抵達，現場未做交管，未料約數分鐘後，蔣女又遭另輛超速機車撞飛重傷，釀二次車禍。蔣女對保全、保全公司、第二名肇事機車騎士賴男提告求償，屏東地院審理認為，保全未善盡交通警示與疏導義務，判保全劉男、保全公司、機車騎士賴男，連帶賠償蔣女81萬481元。可上訴。

蔣女提告主張，她在2024年12月12日傍晚5時許，騎機車行經學校學府路時，先遭機車騎士紀男撞擊發生車禍，報案後，保全人員劉男到場，蔣女與相關人員在道路上處理事故，保全卻沒有在事故地點指揮交通，也未放三角錐警示往來車輛，導致數分鐘後，賴男騎機車超速撞擊到她，導致右肩鎖骨粉碎性骨折、右側骨盆恥骨骨折、意識喪失，全身多處擦傷，造成二次事故發生。

二次車禍超速機車騎士賴男稱，當時燈光昏暗沒有看見前方第一次事故，沒有減速就撞上，坦承超速，學校該路段限速40公里，撞上時時速60到70公里。

保全劉男稱，發生第一次事故時他拿交管棒到現場，雙方在馬路上講話，有跟他們說趕快拍照將機車移到安全地方，但他們沒有移動，還是站在那裡，他打119和教官室，他有穿反光背心，沒有過失。保全公司則稱，他們並非負有交通指揮公權力公務人員，無法定積極作為義務，僅為輔助性質，且第一時間通報學校與警方，否認過失。

法院審認為，賴男自承超速，違反駕駛人應注意車前狀況義務，應負侵權行為責任；至於受僱保全公司劉男，依公司與校方契約及勤務規範，事故發生後有適當處理現場、協助交通疏導的作為義務，但監視器畫面顯示，他雖持指揮棒到場，沒有持指揮棒指揮交通，對於稱有趕快拍照將機車移到安全地方，未提出相關事證，不足採，認定保全公司須負僱用人連帶賠償責任。

法院認定，女學生在第一次事故後意識清楚、具行動能力，卻仍停留在車道約5至10分鐘，未移至安全處所，也有過失，要負三成責任，再扣除第一次事故肇事者已和解賠償的5萬6450元，最後判機車騎士賴男、劉姓保全及先鋒保全公司應連帶賠償81萬481元。可上訴。