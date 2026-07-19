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婚後才知丈夫是同志！妻控染毒又外遇染愛滋 忍痛離婚獲賠30萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一名妻子步入婚姻多年，才驚覺丈夫是同志，不僅長期與陌生男子往來、多次發生性行為，甚至染上愛滋病，加上丈夫長期施用毒品，種種背棄婚姻的行為，讓她情何以堪，因此訴請離婚，另請求50萬元的精神慰撫金，台中地院近日審結，判准二人離婚，另丈夫需賠30萬元給妻子，仍可上訴。

判決指出，該對夫妻是在1993年結婚、育有子女，妻子主張，丈夫自2010年起即與同性友人有逾越普通朋友分際之行為，經她發現、要求丈夫書立承諾書後，對方仍未收斂悔改；2022年8月，妻子再度發現丈夫透過通訊軟體邀約陌生男子至家中發生性行為，其後丈夫更確診感染愛滋病，讓她多年來的信任徹底崩解，夫妻多年來已無夫妻之實。

妻子也指控，丈夫長期施用、持有二級毒品，還將毒品及吸食器藏匿於家中儲藏室、天花板等處，危及家人健康安全，相關施用毒品行為，已經法院多次判決確定。

雙方成年子女出庭作證證稱，有發現父親吸毒與外遇情事，父母已分居多年，已無同住及聯繫之可能，母親因父親的狀況，承受莫大精神壓力。

台中地院近日審結，認定丈夫行為已嚴重破壞婚姻互信基礎，兩造未共同生活已逾4年，客觀上已達難以維持婚姻之重大程度，且可歸責於丈夫一方，依民法規定准予離婚。

法官審酌，雙方財產與所得狀況，妻子名下財產逾千萬元、丈夫財產僅約1萬7000元，綜合考量丈夫吸毒及多次外遇等情節，判命丈夫應賠償妻子精神損害30萬元，仍可上訴。

台中市一名妻子在婚後才發現丈夫是同志，還多次與男子發生性關係，甚至吸毒、染上愛滋病，台中地院判准二人離婚，丈夫得賠妻子30萬元。圖／AI生成
台中市一名妻子在婚後才發現丈夫是同志，還多次與男子發生性關係，甚至吸毒、染上愛滋病，台中地院判准二人離婚，丈夫得賠妻子30萬元。圖／AI生成

愛滋 丈夫 離婚

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