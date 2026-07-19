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懷疑妻出軌男施暴強取手機找證據 「暴力取證」無證據能力敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

顧姓男子懷疑程姓妻子出軌，在高雄楠梓住處以徒手毆打、腳踢等殘暴手段，造成妻子左側多根肋骨骨折，並強奪手機翻拍通訊軟體對話紀錄，怒告妻子侵害配偶權求償50萬元，但橋頭地院法官審理後，認為顧男取得是以強迫方式取證，判決顧男敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，顧男指控妻子自2023年起多次與其他男性開房間，甚至在2024年4月間前往桃園尋找綽號「唐張」的網友，為了證實妻子不貞，顧男自程女手機中翻拍多張照片，還自通訊軟體擷圖及錄音舉證，並對程女提告求償50萬元。

橋頭地院簡易庭審理時，程女反駁，稱顧男所指的「唐張」僅是網路友人，這些證據根本不是她自願提供，而是顧男在未經同意下，以威脅及肢體暴力強搶手機得來。

法院調查發現，顧男在2024年4月8日當天，曾在住處對程女施暴，導致程女前額挫傷、後頸擦傷、前胸擦傷，地方家事法院為此更核發了通常保護令。不料，顧男在收到保護令後的隔年6月，再度對程女施暴，導致程女右側肋骨再度骨折、右眼周挫傷，遭法院依違反保護令及傷害罪判處有期徒刑2月確定。

簡易庭法官認為，法官直言，程女在屢遭毆打的恐懼下，縱使交付手機，絕非「真摯的同意」，僅是避免再遭拳腳相向而被迫交付。

法官認定顧男取得的照片、通話截圖是以強暴方式取證，嚴重侵害程女人格權與隱私權，因此該證據並不具證據能力，因顧男除了違法手段取得的翻圖外，無法提出其他合法事證，判顧男敗訴。

橋頭地院。圖／本報系資料照
橋頭地院。圖／本報系資料照

出軌 男性 妻子

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