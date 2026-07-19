拿到身分證就變臉？越妻逼夫幫開店又索錢還失聯10年 桃院判准離

桃園劉姓男子指控多年前娶的越南籍妻子，來台取得我國身分證後，態度180度大轉變，不僅要求他出資開美髮店，還逼他幫大姨子償還在越南的債務遭拒，竟然直接搬走，失聯迄今超過10年，桃園地院認定夫妻倆形同陌路，婚姻早已名存實亡，判准離婚。

劉男主張，2010年元月間與越南籍妻子於越南結婚，對方同年5月依親來台正式登記一起生活，婚後前幾年相處尚稱正常；但妻子於2014年4月25日取得我國國籍及身分證後態度丕變，不僅經常向他伸手要錢，還要求他出資承租店面開設美髮店，之後更要求替大姨子清償在越南的債務，遭拒後雙方因此頻繁爭吵。

妻子隨即提出分居要求，男為了挽回這段婚姻選擇妥協，沒想到妻子自2016年5月不僅搬到店裡住，連戶籍都遷過去，不久後女方竟完全失聯，只偶爾打電話來要離婚；男子多次透過LINE傳訊、撥打語音電話都未獲回應，幾乎不讀不接也不回訊息，更誇張的是，美髮店後來竟然人去樓空，屋主也因越南籍美髮店闆娘搬離，於2025年5月中旬將越南闆娘的戶籍逕行遷至戶政事務所，劉妻至此徹底人間蒸發。

劉父出庭作證表示，越南籍媳婦約7、8年前取得身分證，搬走前夫妻倆經常為了錢爭吵，看起來根本不像是夫妻，然後媳婦便搬到觀音經營美髮店，自此很少返家；法官檢視劉姓夫妻倆人LINE對話紀錄，發現劉男多次撥打語音與傳送訊息，女方均不讀不回，認為證人劉父已依法具結，其證詞與其他證據互相吻合，應屬真實。

法官審酌，越南女子自2016年搬離後，雙方已分居約10年，幾乎沒有聯繫，婚姻僅剩形式而無實質內容，夫妻間共同生活、互信互賴及相互扶持的基礎均已不存在，婚姻破綻已無法修復，且男子並非婚姻破裂唯一可歸責的一方，因此依民法第1052條第2項判准離婚，訴訟費用由女子負擔。