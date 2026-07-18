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社群傳「毒油蓋牌」假訊息 網友籌不出10萬交保金…改限制住居

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中聯油脂公司大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，引發食安議題，許姓男子涉在Threads社群發文，指「因為五月衛福部要參加世衛大會，要中聯油脂所有人保密，等政府通知」等不實訊息，台北地檢署昨日指揮調查局、刑事局約談許男到案，訊後依散播食品安全不實罪諭令10萬交保。

孰料許男迄今日凌晨仍覓保無著，檢察官考量其所犯為最重本刑3年以下之罪，犯罪事實已釐清，並扣押手機保全證據，且不實社群媒體貼文已移除下架，所生危害非鉅等情形，故改諭知限制住居，並命其不得再犯。

檢警調追查，許姓男子涉嫌在7月14日，在Threads社群媒體發表「中聯吹哨者爆料4月檢驗出4.6u 超標2倍 通報主管機關 衛福部 食藥署協助」、「因為5月衛福部要參加世衛大會 要中聯油酯所有人保密 等政府通知」等不實訊息。

台北地檢署主任檢察官郭進昌、檢察官葉詠嫻指揮調查局資安工作站、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心，依違反食品安全衛生管理法第46條之1散播有關食品安全不實訊息罪嫌，約談許姓男子到案查證，昨晚約7時許移送北檢複訊。

北檢呼籲，對於食品安全的謠言或不實訊息，影響民眾生活甚鉅，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播或轉傳，以免觸法，對於惡意違法者，必定溯源追訴，絕不寬貸。

許姓男子涉在Threads社群發文指「因為5月衛福部要參加世衛大會，要中聯油酯所有人保密，等政府通知」等不實訊息，台北地檢署指揮調查局資安站、刑事局南打中心約談許男到案、移送複訊。記者蕭雅娟／攝影
許姓男子涉在Threads社群發文指「因為5月衛福部要參加世衛大會，要中聯油酯所有人保密，等政府通知」等不實訊息，台北地檢署指揮調查局資安站、刑事局南打中心約談許男到案、移送複訊。記者蕭雅娟／攝影

中聯 中聯油脂 衛福部

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