蝦皮賣「香奈兒」圖樣T恤 女子遭警方釣魚執法判刑拘役40天

高雄市一名從事網拍的郭姓女子，因於蝦皮刊登一件印有類似「香奈兒」雙C圖樣的衣服，遭警方網路巡邏發現後，透過「釣魚」方式下單購買，並以該筆交易為由移送偵辦，橋頭地院審理後，認定郭女透過網路陳列侵害商標權商品，違反商標法，判處拘役40天。

判決書指出，郭女自2022年6月間起，在蝦皮開設賣場，陳列一件仿冒商標的上衣供不特定人選購，去年10月1日員警在網路上發現該頁面後，便以425元的價格下單購買，待郭女依約出貨後，將該件衣物送往鑑定，確認屬侵害商標權的仿冒商品。

郭女在審理時辯稱，該衣物是先前從事販售衣物行業時留下的存貨，且她認為該圖樣設計與知名品牌商標並不完全相同，該圖樣右側的「C」字筆畫未完成，呈現斷裂、斑駁的下垂狀態，且交疊處下方還有「類似溶化」的曲線設計，認為一般消費者應能區辨差異，並非刻意販售仿冒品。

不過法官審酌該商標圖樣為國際知名品牌，廣為大眾所熟知，即便有細節差異，仍不足以改變其核心視覺，消費者仍會被誤導，且郭女身為成年人並具備商業銷售經驗，應知悉其購入來源及品質，不採信其辯詞。

法官在判決中針對員警釣魚執法特別指出，警員雖然是基於蒐證目的而購買該商品，但因警員本身並無真實買受之意，客觀上無法完成買賣交易，故不構成販賣既遂罪，僅能認定郭女涉及意圖販賣而陳列。

法官審酌郭女犯後否認犯行，且至今未與商標權人達成和解，考量其前無犯罪紀錄、家庭經濟狀況等情狀，判處拘役40天，同時宣告沒收該件扣案的仿冒上衣，並追徵犯罪所得425元。