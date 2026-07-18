獨／公車司機闖紅燈撞飛男童判1年1月 法官點名新店客運「盡快負責」

新店客運何姓司機2024年開公車行經新北市新店區時闖紅燈，當場撞飛走在行人穿越道上的9歲男童，造成男童腦挫傷、顏面骨折、聽力受損，身心受創。台北地方法院審理，認為何男身為載客的公車司機，應負更高注意義務，卻罔顧交通安全，且案發逾2年幾乎不聞不問、未積極彌補賠償，依過失傷害罪判有期徒刑1年1月。可上訴。

法官在判決書也指責新店客運，稱身為國家特許營業、每日肩負成千上萬大眾運輸安全的大型客運公司，僱用的司機犯下嚴重過失撞傷無辜路人後，卻採取消極、被動態度，推諉賠償及社會責任，讓被害人家屬在飽受身心煎熬及醫療費經濟壓力下踽踽獨行，不利被害人復原，應盡快負起賠償責任。

判決指出，何男2024年3月25日下午3時許，駕駛新店客運906路線公車沿新店區安康路二段行駛，行經路口時應遵守交通號誌並禮讓行人，卻貿然闖紅燈，撞上當時正準備去補習的男童。

撞擊力道大，公車擋風玻璃呈現大片蜘蛛網狀碎裂，男童送醫時傷勢嚴重，送醫診斷有腦挫傷、顏面多處骨折、雙手挫傷及右耳高頻聽損，甚至一度病危，事後更因傷勢罹患創傷後壓力症（PTSD）和憂鬱症。

何男審理時坦承犯行，但法官發現事故發生至今超過兩年，除了由強制汽車責任險理賠約10萬元外，何男未再提出任何賠償，直到審理後期才表示「有能力在一周內先賠15萬元」，認為他無視男童漫漫復原長路上的步履維艱、因身心靈受創的愁雲慘霧，不認為有盡力彌補的態度。

男童父母在庭上表示，孩子右臉留下明顯疤痕且無知覺，因此自卑，事後新店客運僅將賠償事宜推給保險公司處理，賠償金額提都不提，未積極聯繫賠償，完全沒負起社會責任，請求法官考量何男至今還是公車司機，應從重量刑並不得緩刑給予警惕，以防再犯。

法院指出，何男開公車行經行人穿越道未禮讓行人，依道路交通管理處罰條例規定應加重其刑，但考量何男在警方尚未查明肇事者前即主動坦承犯行，符合自首要件，依法減輕其刑。

法院認為，何男身為公車司機，以載客為業，應更提高注意力和遵守交通規則，卻闖紅燈、未禮讓行人撞傷男童，以過失傷害罪判1年1月徒刑。可上訴。