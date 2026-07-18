棄妻路邊、切電恐嚇、廁所尿騷味重...一顆「種子」壓垮婚姻 法官判離

台中一對新婚夫妻結縭不到2年即形同陌路，妻子控訴，丈夫婚後動輒開口就是粗鄙辱罵，多次把她獨自丟包在深山、深夜路邊，還一度切斷租屋電源恐嚇威脅，生活上丈夫衛生習慣差，杯具發霉不洗、廁所尿騷味濃厚，令妻子不堪其擾，最後因丈夫堅持保留一顆「種子」大發雷霆，妻子忍無可忍訴請離婚。台中地院審認，兩人婚姻已生破綻、無回復可能，判准離婚。

判決指出，該對夫妻在2023年11月11日登記結婚，蜜月期未過即因婚禮花費、習俗等意見不合爆發激烈爭執，丈夫更口出「你一個月只領3萬是你能力有問題」等語羞辱妻子及娘家。

二人婚後生活更是衝突不斷，妻子指控多次遭丈夫「棄置」：2023年12月爬山時被獨留山上、2024年6月深夜遭趕下車棄置路旁近半小時，妻子只能獨自走在無人夜路上；同年8月發送喜帖途中又遭趕下車，需自行叫計程車返家，過程中屢遭丈夫以粗鄙言語辱罵、甚至言語恐嚇，令妻子心生畏懼。

夫妻生活步調更是南轅北轍，丈夫假日熱衷釣蝦、改車，妻子則多次遭要求交出記帳本、查核營收。

妻子也指控，丈夫生活習慣惡劣，常留發霉杯具不洗，廁所不時飄散尿騷味，加上將穿過衣物、廚餘垃圾隨意散置，屢勸不聽，只能自行收拾，她嘗試溝通，屢遭丈夫以粗俗字眼回應。

妻子控訴，2025年7月8日，丈夫擅自將妻子擺攤用的空盒，挪去種植其購入的不明種子，她不知情將種子丟棄，丈夫得知後情緒失控，不僅暴怒咆哮，還切斷住處電源恐嚇，她當下心生恐懼，連夜收拾行李逃回娘家，兩人自此分居近1年、形同陌路，因為一顆「種子」，成為壓垮婚姻的最後一根稻草，訴請離婚。

台中地院審理時，丈夫否認大部分指控，堅稱夫妻本有摩擦，仍可靠溝通修復，反對離婚。

一審審認，兩造婚後屢因瑣事爭執，卻始終未能理性溝通，丈夫甚至以不堪言詞指責妻子，致夫妻感情裂痕日益加深；加上雙方分居近1年，幾無互動聯繫，顯示雙方皆未積極謀求解決之道，認定婚姻破綻雖屬雙方共同責任，但妻子並非唯一有責之一方，仍得依法請求裁判離婚，判准雙方離婚，仍可上訴。

法界人士提醒，婚姻維繫仰賴互信互諒，若長期溝通失能、衝突不斷，恐構成法律上「難以維持婚姻」之重大事由，籲請夫妻遇有歧見應理性協調、及早尋求專業協助，避免走上法院一途。