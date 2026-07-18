走進烏來文化季 北檢設攤宣導反毒反詐反賄選

台北地檢署結合新北市政風處今天深入烏來文化季設宣導攤位，將反毒、反詐及反賄選重要法治觀念帶入原鄉，透過文化季歡樂氛圍，以寓教於樂方式讓法治教育與文化傳承同行。

北檢指出，每年烏來文化季都是原住民族文化交流的重要盛會，不僅展現泰雅族豐富文化底蘊，更吸引眾多民眾及遊客共襄盛舉；北檢與新北政風處今天在烏來文化季攜手設置宣導專區，透過互動遊戲、案例分享及宣導品發送，將反毒、反詐、反賄等觀念融入活動中，讓民眾在參與文化盛宴同時，也能輕鬆吸收犯罪預防知識。

北檢表示，活動中特別提醒民眾，毒品犯罪日益偽裝化，新興毒品常以零食、飲料、電子煙等形式包裝，極具迷惑性，呼籲青年朋友提高警覺、勇敢拒毒；同時，針對近年層出不窮假投資、假網購、假交友等詐騙手法，也透過實際案例解析，提醒民眾秉持「一聽、二掛、三查證」原則，遇有可疑情形務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

此外，因應年底地方公職人員選舉，北檢也向民眾宣導「不買票、不賣票、不接受利益交換」重要理念，說明賄選可能涉及的各種態樣，鼓勵民眾勇於拒絕賄選、檢舉不法，共同守護公平、公正、乾淨的民主選舉環境。

北檢檢察長王俊力表示，犯罪預防工作不應侷限於機關或校園，而是要主動走進社區、深入原鄉，與地方政府攜手合作，透過在地文化活動建立與民眾的連結，讓法治教育更貼近生活、更容易被理解與接受。

他指出，此次結合新北政風處參與烏來文化季，不僅展現中央與地方共同推動犯罪預防的決心，更希望將反毒、反詐、反賄理念深植人心，共同守護部落安全、家庭幸福及民主價值。

北檢表示，將持續走入地方、貼近民眾，以多元創新宣導方式，攜手打造「無毒、無詐、無賄」安全生活環境，讓法治力量隨著文化腳步，在每一個角落持續發芽茁壯。

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