台中少婦氣前夫另組家庭…傳訊詛咒「新小孩智能缺損」 這下慘了

台中市蕭姓女子與前夫離婚後，仍心生怨懟，明知法院已核發暫時保護令，禁止她對前夫實施騷擾，但仍多次傳送言詞尖酸簡訊，內容包括「要做全方面產檢」、「生小孩可能有智能缺陷」等涉及詛咒前夫新生子女健康，檢方認定違反保護令，聲請簡易判決處刑，台中地院判拘役10天，可易科。

檢警調查，蕭姓女子與前夫離婚後有糾紛，蕭女前夫聲請法院核發暫時保護令，蕭女在今年1月29日收到保護令後，仍在今年2月23日、3月3日，接連以手機門號傳送多則簡訊予前夫，內容除影射前夫「遺棄4歲小孩」，還提醒前夫的新生子女應「做全方面產檢」，更稱「可能你就得一輩子照顧殘疾人士」、「以後生的小孩也不會健全到那，可能會有智能缺損」等語相譏，蕭女前夫認涉違反保護令而提告。

蕭女在警詢、檢方偵訊中均坦承傳送上開簡訊，還有前夫的調查筆錄、簡訊翻拍照片、民事暫時保護令、警方保護令執行紀錄表、家庭暴力通報表等事證在卷可佐，犯行堪以認定，檢方依違反保護令，聲請以簡易判決處刑。

台中地院指出，蕭女所為已違反家暴防治法規定，審酌女子因離婚與前配偶相處問題，不思以理性溝通方式解決，率而使用情緒性語句，對前夫發送簡訊騷擾，行為實無可取。

法官審酌，蕭女無前科紀錄，素行良好，已坦承犯行，堪認尚具悔意，加上犯罪手段僅止於文字騷擾，並未涉及肢體暴力，前夫所受損害有限，判拘役10天，可易科1萬元，仍可上訴。

法界人士提醒，保護令一經核發即具法律效力，即便未有肢體衝突，僅透過簡訊、通話等方式反覆騷擾對方，同樣構成違反保護令罪，籲請當事人在婚姻關係結束後，務必以理性方式處理紛爭，避免觸法。