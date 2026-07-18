不耐男嬰哭鬧退托不著 丟擲重摔在地、掌摑臉部…保母判刑6年

葉姓保母2年前照顧當時僅6個月大男嬰，因不耐持續性哭鬧退托不著，多次徒手滾動趴臥男嬰轉圈致其跌落至坐墊外，從嬰兒車中抱起再丟擲重摔在地及掌摑臉部施虐，致右側大腦萎縮等傷害發展遲緩，須使用藥物長期追蹤至6歲，葉女坦承犯行，法官認她犯妨害幼童發育致重傷罪判刑6年。

檢方起訴，葉女自2024年8月起在住處托育男嬰，因男嬰為經常需要他人照護且容易哭鬧高需求幼童，當時同時照顧3位孩童，因男嬰經常持續性哭泣，又退托無著，竟自同年8月12日起至19日擔任其托育保母期間內施虐。

她因不耐男嬰長時間哭泣，接續多次徒手滾動趴臥中男嬰轉圈使其跌落至坐墊外，平抱男嬰反覆內外擠壓身軀，抓握仰躺中男嬰肩膀再將他摔放致其頭部著地，將男嬰拋丟至嬰兒床使其重摔，

將男嬰從嬰兒車中抱起再丟擲重摔在地，拉扯男嬰身上被單或其雙腿使其多次翻滾致頭部臉部多次撞擊地面。

甚至抓握男嬰雙腳使其騰空倒掛，用力搖晃嬰兒床，以被單打結纏繞綑綁再以雙手按壓男嬰眼、口、鼻、以雙手掌摑臉部多次，再將男嬰從嬰兒車中抱起放在地再抓握其腿部在地上反覆拖拉等違反人道方式施虐。

因此，同年月20日男嬰不明原因突陷入昏迷不醒，被家長送醫搶救，疑似腦出血，家長懷疑兒子遭保母虐待，報警處理。

檢方指出，男童因此受有右側大腦萎縮受虐性腦傷、硬腦膜下出血、視網膜出血、癲癇等傷害，並造成男童在認知、語言理解、細動作、社會情緒發展等面向有發展遲緩等明顯低於正常孩童，且須使用藥物長期追踪至6歲，受有重大難治重傷害。

葉女坦承犯行。她的辯護人說，葉母案發時患有輕鬱症、焦慮症及睡眠障礙等心理疾患，又同時照顧其他2位兒童，而男童又是哭鬧頻率及照護強度均高嬰兒，送託第一天即需整日抱著安撫。葉女接手男童托育後，即感到難以負荷，並曾向男童母親表示是否考慮找照顧人數較少保母，惟未得到其父母同意。

辯護人也說，葉女所為雖令人難以忍受，惟犯後深感懊悔，除偵審自白認罪，也下載留存監視影帶影像供警方偵辦。且葉女希望能賠償男童及其家屬，惟因工作收入有限，且無法提供不動產設定擔保，致和解無法達成。

醫院指出，歷經2年間醫療與復健，男童仍有右側大腦萎縮，造成其認知、語言理解、細動作、社會情緒等方面發展遲緩結果，且需追踪至6歲。台南地院認為葉女犯行，除妨害男童身心健全發育外，也使男童受有身體重大難治重傷害。