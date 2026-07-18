聽新聞
0:00 / 0:00

認與妻子、岳母等人詐領助理費 北市議員李傅中武起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

北市四屆議員李傅中武與妻子林金俐，涉嫌以岳母、外甥當人頭詐領助理費，另低薪高報妻弟夫妻薪資，共詐領九七七萬餘元。台北地檢署昨依貪汙之利用職務上機會詐取財物罪起訴七人，李傅中武認罪並繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

同案起訴包括李傅中武岳母、外甥、妻姐、妻弟、妻弟妻子等人。另外，李傅中武與林金俐被控洗錢罪部分，因犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

起訴指出， 李傅中武從二○一○至二○二六年間，連續擔任北市議會原住民議員，林金俐出任辦公室執行長，授意妻姐找岳母、外甥當人頭公費助理，假藉聘用名義詐領補助費。

李傅中武還請游姓友人處理選民紅白帖車馬費，並取得游男帳戶當人頭，詐領助理費，共詐得五七六萬餘元。

檢方查出，林金俐胞弟夫妻二人擔任公費議員助理，弟媳協助處理議員辦公室帳務、行政文書、地方拜會，每月實領薪資二萬九千或三萬九千元，卻低薪高報為六萬元；弟弟負責司機工作及辦公室接待事宜，每月實領一萬至一萬五千元，卻報二萬九千至三萬五千元，共詐得四百萬七八○七元。

李傅中武 議員 北市 貪汙

延伸閱讀

涉詐領助理費977萬 李傅中武夫妻等7人遭起訴…認罪繳回犯罪所得

國小同學成破口！岸巡小隊長涉15度洩密中國海警 遭免職求刑5年

涉掏空葳格校產 袁昶平羈押不到1個月...法院讓他2000萬交保

嘉義檢調搜索知名皮膚科旁藥局 借牌藥師認罪詐健保費…還有下文

相關新聞

認與妻子、岳母等人詐領助理費 北市議員李傅中武起訴

北市四屆議員李傅中武與妻子林金俐，涉嫌以岳母、外甥當人頭詐領助理費，另低薪高報妻弟夫妻薪資，共詐領九七七萬餘元。台北地檢署昨依貪汙之利用職務上機會詐取財物罪起訴七人，李傅中武認罪並繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

台中2個半月抓688件毒駕 更保捐百萬 給警方買快篩試劑

毒駕危害交通安全，台中警方今年加強查緝，短短兩個半月查獲六八八件毒駕案件，平均每天逾十件，唾液毒品快篩試劑需求大增。台灣更生保護會台中分會昨天捐贈一百萬元給台中市警察局，協助購買快篩試劑，強化第一線查緝能力。

無照保母收托3天男童疑遭虐亡 她曾遭檢舉…議員批制度漏洞

台南一歲男童送托李姓保母家僅三天，十五日突失去生命徵象，送醫不治，家屬發現男童頭部多處瘀青，疑遭虐待。台南社會局查處發現，李姓無照保母違法收托三名幼童，全案由台南地檢署偵辦，釐清死因是否涉及虐童。民代批此案凸顯非法托育風險及現行監督制度漏洞，市府應全面檢討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。