認與妻子、岳母等人詐領助理費 北市議員李傅中武起訴

北市四屆議員李傅中武與妻子林金俐，涉嫌以岳母、外甥當人頭詐領助理費，另低薪高報妻弟夫妻薪資，共詐領九七七萬餘元。台北地檢署昨依貪汙之利用職務上機會詐取財物罪起訴七人，李傅中武認罪並繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

同案起訴包括李傅中武岳母、外甥、妻姐、妻弟、妻弟妻子等人。另外，李傅中武與林金俐被控洗錢罪部分，因犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

起訴指出， 李傅中武從二○一○至二○二六年間，連續擔任北市議會原住民議員，林金俐出任辦公室執行長，授意妻姐找岳母、外甥當人頭公費助理，假藉聘用名義詐領補助費。

李傅中武還請游姓友人處理選民紅白帖車馬費，並取得游男帳戶當人頭，詐領助理費，共詐得五七六萬餘元。

檢方查出，林金俐胞弟夫妻二人擔任公費議員助理，弟媳協助處理議員辦公室帳務、行政文書、地方拜會，每月實領薪資二萬九千或三萬九千元，卻低薪高報為六萬元；弟弟負責司機工作及辦公室接待事宜，每月實領一萬至一萬五千元，卻報二萬九千至三萬五千元，共詐得四百萬七八○七元。