新北檢第二波妨害選舉查察分區座談 再訪樹林警分局

新北地檢署為因應年底地方選舉，日前展開第二波妨害選舉查察分區座談，今天主任檢察官劉文瀚、周欣蓓及檢察官王凌亞、黃鈺斐、徐千雅再赴樹林警分局，了解、掌握各類妨害選舉查察與反賄選宣導相關作為，並宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

今天的座談會由樹林警分局長王子雄主持，由偵查隊長許雅慧報告這次選舉相關選情分析、查賄制暴策略及目前具體作為。劉文瀚主任就各類型妨害選舉案件蒐證面予以重點提示，周欣蓓主任則就如何有效情資蒐報部分提出具體作法，檢方並與在場樹林警分局同仁意見交流。

新北檢表示，這次地方選舉攸關我國民主制度維護，檢方對於選舉查察將以預防與查緝並重，就轄區各地方公職人員宣導以正當之方式爭取選民之認同及支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊等疑似賄選行為，以免自陷調查之風險。面對任何妨害選舉、選舉賭盤等案件，檢方偵辦不分黨派，以確保選舉公平順利舉行。