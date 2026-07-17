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新北檢第二波妨害選舉查察分區座談 再訪樹林警分局

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署為因應年底地方選舉，日前展開第二波妨害選舉查察分區座談，今天主任檢察官劉文瀚、周欣蓓及檢察官王凌亞、黃鈺斐、徐千雅再赴樹林警分局，了解、掌握各類妨害選舉查察與反賄選宣導相關作為，並宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

今天的座談會由樹林警分局長王子雄主持，由偵查隊長許雅慧報告這次選舉相關選情分析、查賄制暴策略及目前具體作為。劉文瀚主任就各類型妨害選舉案件蒐證面予以重點提示，周欣蓓主任則就如何有效情資蒐報部分提出具體作法，檢方並與在場樹林警分局同仁意見交流。

新北檢表示，這次地方選舉攸關我國民主制度維護，檢方對於選舉查察將以預防與查緝並重，就轄區各地方公職人員宣導以正當之方式爭取選民之認同及支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊等疑似賄選行為，以免自陷調查之風險。面對任何妨害選舉、選舉賭盤等案件，檢方偵辦不分黨派，以確保選舉公平順利舉行。

新北地檢署日前展開第二波妨害選舉查察分區座談，今天由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓及檢察官王凌亞、黃鈺斐、徐千雅再赴樹林警分局了解各類妨害選舉查察與反賄選宣導相關作為。圖／新北檢提供
新北地檢署日前展開第二波妨害選舉查察分區座談，今天由主任檢察官劉文瀚、周欣蓓及檢察官王凌亞、黃鈺斐、徐千雅再赴樹林警分局了解各類妨害選舉查察與反賄選宣導相關作為。圖／新北檢提供

檢察官

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