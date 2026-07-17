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求職不順遷怒公司人員 尾隨持利器刺破左眼重傷害被判刑4年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名鄒姓男子不滿求職失敗、抽菸被公司人員制止，尾隨其中1名陳姓員工，手持木柄針錐攻擊，造成陳男左眼視力僅剩0.02，案發後鄒男明確告訴員警「我原本是要把眼睛挖出來」。彰化地方法院審結，依犯重傷害罪，判處鄒男有期徒刑4年，監護5年。可上訴。

判決書指出，鄒男113年10月間應徵彰化縣某氣體公司工作，翌日參加教育訓練，被告知無法勝任公司業務，先與陳姓副廠長發生口角，中午離開後約晚間8點折返，站在公司門口抽菸，被陳姓、謝姓公司員工告知現場有易燃物而制止，鄒男不從，雙方口角爭執與肢體衝突。

事後陳姓員工騎機車回家，鄒男騎機車尾隨，途中叫住陳男並騎機車靠近，陳男怕雙方機車發生碰撞，以左腳踢向鄒男的車輛，後來雙方在左側路邊停車，鄒男拿出木柄針錐攻擊陳男的左眼，陳男為奪下木柄針錐與鄒男發生扭打，陳男搶下鄒男的木柄針錐即將他往右側推落路邊排水溝，陳男向路過騎士求援，鄒男趁隙爬離排水溝逃離現場。

鄒男坦承持木柄針錐刺向陳男左眼致球破裂，惟矢口否認有何重傷害犯行，辯稱當時陳男要打他，他就拿他剔牙用的木錐撥開陳男的手，不小心用到陳男眼睛等語。經彰化地院勘驗鄒男遭逮捕送醫後，在救護車上明確告訴員警：「我原本是要把眼睛挖出來」等語，更加證明鄒男確實是故意朝陳男眼睛部位攻擊。

彰化地院審酌，本案僅因細故，鄒男即持尖銳工具朝人體要害進行攻擊，造成陳男幾近失明，傷勢極為嚴重；鄒男雖經醫師診斷有精神問題，但院審時精神狀況已完全穩定，訴訟程序中不斷陳述對自己有利的部分，對於自己不利的部分一概推諉稱「忘記了」等語，顯然避重就輕，迄今亦未對陳男有任何賠償或補償的行為。

兼衡鄒男自述及鑑定報告所載的學歷、職業、成長狀況、家庭狀況、身心狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

鄒男求職不順，遷怒制止抽菸的陳姓員工，持利器刺破對方左眼球造成幾近失明，彰化地方法院判處鄒男有期徒刑4年，監護5年。記者簡慧珍／攝影
鄒男求職不順，遷怒制止抽菸的陳姓員工，持利器刺破對方左眼球造成幾近失明，彰化地方法院判處鄒男有期徒刑4年，監護5年。記者簡慧珍／攝影

求職 彰化縣

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