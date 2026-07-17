新營太子宮女會計涉作假帳侵占近3千萬香油錢 二審逆轉改判1年半 ！

台南新營太子宮曾姓女秘書兼會計退休後，廟方把帳冊交給會計師查核，發現她涉利用職務之便做假帳，侵占現金及香油錢長達10年之久、金額達2971萬餘元，一審認證據不足判她無罪，檢方不服上訴，二審認確有不實登載，縱使占比甚微，也難據認她無意計算錯誤，逆轉改判1年半。

檢方起訴，曾女自1988年6月起至2017年11月止，在新營太子宮擔任執行秘書兼任會計，負責會計、出納業務，惟她利用職務之便，於2007年4月起至2016年6月止期間內，接續在現金簿上短少登載結存金額，並將短少金額侵占入己，侵占現金計2971萬3673元。

一審認她雖有在現金簿上款項計算錯誤情形，但檢察官並未舉證證明太子宮應有款項為何？短缺款項為何？也未舉出她有將該款項，據為己有，加以使用、收益或處分情事。

且核閱人員均未曾發現所列登載錯誤情形，與業務登載不實罪，是處罰直接故意犯為限，而依各項證據資料，仍難證明是曾女刻意為不實記載。一審認證據不足判她無罪，檢方不服上訴，曾女喊冤沒有侵占廟方財產。

二審認為，現金簿「餘額」欄有不實登載情事，縱不實登載筆數占比甚微，也難據認曾女僅是無意計算錯誤。同時，曾女登載不實餘額，而侵占廟方現金收入合計高達2千餘萬元，造成廟方財產損害不輕，豈能以占比甚微，即認曾女僅是計算錯誤，而無業務登載不實文書主觀犯意，並據此推認她也無侵占廟方現金收入犯行。

合議庭指出，況不實登載餘額占比甚微，適足證明曾女為避免遭相關權責人查覺，而以此方式侵占部分現金收入。

合議庭審酌，曾女擔任執行秘書兼任會計業務，明知廟方現金收入多為信徒誠心捐獻，應誠信任事，竟為圖己利，罔顧廟方及信徒信任，利用職務機會侵占款項長達10年之久，造成廟方鉅額財產損害，且為避免遭查覺，而為業務登載不實文書犯行，應予非難。

且考量她犯後否認犯行態度，對廟方造成損害程度，以及太子爺廟管理委員會第12屆監事、委員聯席會決議對曾女不予追究等一切情狀，認她犯業務侵占罪判刑1年半，未扣案犯罪所得2971萬餘元沒收，不予緩刑，可上訴。