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涉公共工程綁標弊案 基市府相關人員遭解僱調職
基隆市公共工程疑遭業者不法圍標，市府相關人員涉案。市府今天針對此案相關被告調整職務，除將已遭收押的楊姓約僱員解僱，也將其他2人調離現職。
基隆檢方偵辦何姓業者涉嫌圍標基隆市公共工程，並疑行賄市府公務員、勾結國民黨籍基隆市議員曾紀嚴從事不法，昨天依貪污治罪條例，向基隆地方法院聲押曾紀嚴、何姓業者、楊姓約僱員、基隆市政府工務處顧姓科長、何姓業者公司所屬的洪姓女員工共5人獲准。
此外，檢方諭令涉案的基隆市中正區公所區長傅俊昇以新台幣20萬元交保。
基隆市政府今天指出，已針對此案相關被告調整職務，並自昨天生效。傅俊昇調離現職，改任市府技正；工務處顧姓科長調離現職，改任市府專員。此外，楊姓約僱員解僱。
市府指出，除解僱調職作為，也將啟動行政調查懲處的機制與程序，針對涉案的市府員工違法情節，依據公務人員考績法等法規，從嚴追究行政責任。
市府重申，市長謝國樑一貫立場是公務員的清廉操守，並尊重司法肅貪掃弊，將全力配合司法偵辦作為，如實提供偵查機關所需任何資料，以利後續司法調查公正性，迅速釐清案情。
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