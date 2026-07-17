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竹北健身教練虐童案 凌虐姊弟還拍片取樂…葉博爾重判6年半

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

震驚全國的新竹竹北健身教練虐童案，負責人葉展皓與葉博爾、鍾姓教練，被控對一對小姊弟施以綑綁、毆打，甚至拍攝影片取樂，並將男童棄置路邊導致追車遭拖行受傷。歷經數月審理，今天下午宣判葉博爾判6年6月，鍾姓教練1年2月，全案可上訴。

檢警調查，本案源於2024年8月，1名母親因工作繁忙，將未滿6歲的姊弟委由教練葉展皓、葉博爾照顧。8至10月間，2人假管教之名，多次在工作室罰站、毆打姊弟，強迫其長時間「平板支撐」，並拍片取樂。9月下旬，2人與鍾姓教練將姊弟帶至偏僻山區，綑綁女童毆打、重擊男童腹胸，3人對姊弟的哭喊戲謔以對。10月間，2人載姊弟外出，竟將弟弟遺棄路邊、加速載姊姊離去。男童驚恐中拉住車門欲上車，反遭拖行，導致生殖器嚴重挫傷及全身多處撕裂傷，送醫後經醫護通報才揭發此案。

審理期間，新竹地院諭知葉展皓300萬元、葉博爾100萬元交保並限制住居，葉博爾須定期至派出所報到。惟因未施以科技監控、亦未限制出境，葉展皓同年3月底棄保搭機潛逃柬埔寨。

法官科刑指出，案發時，姐弟2人分別是4歲、5歲的幼童，且喊三人為叔叔，顯示3人皆是姊弟情感依附、信任的對象。但姊弟不僅未能被保護，更在短短數月間多次傷害、凌虐。除了外顯傷勢，兩名幼童也留下深刻心理創傷，根據醫院所做的精神鑑定顯示，出現焦慮、憂鬱傾向與社會互動退縮，並有高度依附需求、不安感及選擇性遺忘等潛在創傷反應。以及安置初期即對人疏離、缺乏信任感等，足見姊弟們在葉展皓、葉博爾的長期傷害、凌虐下，身心都受創甚深。

法官表示，葉展皓與葉博爾甚至討論如何不讓家長發現實情，並要求姊弟們不得告知他人，導致受傷後家屬長期被蒙在鼓裡、無法及時探視關懷。其弱勢無助情況較諸其他有家屬關照的幼兒而言更為嚴重，年幼心靈所產生的恐懼當非一般成年人所能想像。

法官認為葉博爾就部分犯行坦承、部分否認，鍾男則僅承認為幫助犯、否認自己是正犯，且雙方均未與被害人一方達成和解或賠償。葉博爾依成年人共同故意對兒童犯傷害罪、成年人故意對兒童犯三人以上共同施以凌虐、剝奪行動自由罪，共判6年6月。鍾姓教練1年2月。

新竹縣竹北一間健身工作室的2名葉姓健身教練涉嫌嚴重虐童行為，引起社會公憤，當時葉姓教練在竹北開設的茶飲店遭多人砸店。聯合報系資料照
新竹縣竹北一間健身工作室的2名葉姓健身教練涉嫌嚴重虐童行為，引起社會公憤，當時葉姓教練在竹北開設的茶飲店遭多人砸店。聯合報系資料照

新竹 教練 虐童

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