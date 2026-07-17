四神湯鍋遭撞翻燙傷婦 藝人韋汝前經紀人無照判5月

藝人韋汝前經紀人王盛晃騎乘普通重型機車，到台北市信義區虎林街購買四神湯，因未將引擎熄火，誤催油門撞翻湯鍋，導致排隊婦人遭熱湯嚴重燙傷。台北地院審理時發現，王的駕照僅限駕駛加裝輔助設備的特殊機車，認定他騎一般機車屬無照駕駛，依過失傷害罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

信義警分局表示，事故發生於2024年7月6日下午4時55分。王男騎乘普通重型機車，搭載一名乘客到虎林街購物，停車等候時疑似誤觸油門，機車向前撞上店家物品，並波及路人。

案件原已在今年2月辯論終結，預定3月26日宣判，承審法官檢視卷證時，注意到王盛晃駕照的「持照限制」欄位另有註記，為釐清他是否具備駕駛肇事機車的資格，裁定重新開庭調查。

法院查出，王因左上肢截肢，取得身心障礙資格已逾30年，機車駕照附有「限駕輔助後雙輪或三輪機車」條件，並非一般機車駕照。法官因而認定，王不具備操控普通重型機車的駕駛資格，案發時應視為無照駕駛，依法加重其刑。

判決指出，事故發生於2024年7月6日下午近5時，王騎機車搭載孩童前往虎林街購買四神湯。等待店家備餐時，他讓機車保持發動狀態，車輛先向前撞上湯鍋，隨後向左倒下。

店家人員請王將機車往後移，王扶起車輛時又不慎轉動油門，機車再次往前衝撞，湯鍋因此翻倒，大量熱湯潑向一旁排隊的7旬婦人。

婦人閃避不及，軀幹及四肢約三成體表遭二度以上燒燙傷，其中部分傷勢達深二度及三度。王本人及機車乘客也有手腳擦挫傷；警方到場處理，王的酒測值為零。

受傷婦人除提出刑事告訴，也向王請求民事賠償，台北地院民事庭去年8月判王應賠償52萬元。刑事審理期間，王曾否認駕駛行為有過失，直到最後一次開庭才認罪。

法院審酌王騎乘與駕照限制不符的機車，且未在臨時停車時關閉引擎，造成婦人嚴重燒燙傷；不過，王在事故發生後留在現場，並向到場員警坦承肇事，符合自首規定，因此減輕其刑，最後判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

藝人韋汝前經紀人騎車，撞翻四神湯鍋、燙傷婦人。記者廖炳棋／翻攝