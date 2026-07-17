木業公司欠百萬勞健保費 孝女籌錢代父清償保商譽

高雄一家木業公司積欠150多萬元勞健保費，實際經營的父親不忍掛名負責人的兒子背債，簽署擔保書卻經營困難違約。最終孝女不忍老父奔走，籌錢代償剩餘欠款，讓公司重新出發。

法務部行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，高雄某經營多年的木業公司因長期積欠勞保與健保費，累計達新台幣150多萬元，案件因此遭移送至高雄分署強制執行。

高雄分署表示，此公司負責人雖登記為兒子，但實際經營重擔由父親扛起。案件移送初期，父親不捨兒子背負沉重債務壓力，主動尋求解決方案，除申請分期繳納外，更以個人名義簽署擔保書承擔欠費責任。

不料木業公司繳納數期後仍因經營困難違約停繳。高雄分署依法廢止分期，並對負責人父親名下財產強制執行，解除其保險契約收取解約金抵償，但仍有上百萬元欠款未清償。

此案直到實際經營人的女兒主動從北部致電書記官表示，不忍父親為公司債務勞心奔走，且考量自家木業公司在業界具備良好品牌形象，加上已有業者洽詢收購事宜；為讓父親安養晚年，並確保公司順利過戶延續經營，決定自行籌資繳清剩餘欠費。最終在女兒代償下，全數結清欠款。