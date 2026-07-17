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賭債45萬惹殺機設局討債流血衝突 男子揮刀刺死追債者嘉檢起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮3月發生賭債糾紛釀命案。20歲黃姓男子因積欠蔡姓男子約45萬元賭債，遭對方設局約出談判，雙方見面後爆發激烈衝突，黃男持隨身攜帶的露營刀反擊，造成顏姓男子身中4刀，送醫後因大量失血不治。嘉義地檢署今天偵查終結，依傷害致死罪嫌將黃男提起公訴，移審後法院裁定續押。

檢警調查，黃男積欠蔡男約45萬元賭債，遲遲未還款且刻意避不見面。蔡男得知黃男與吳姓女子是網路好友，遂透過吳女相約黃男3月20日凌晨到布袋鎮新塭體育運動公園見面，黃男未察覺有異，依約前往赴會。

起訴指出，吳女將黃男帶至蔡男、顏男預先等待的地點後便離開。蔡男見黃男現身，立即揮舞棍棒向其追討債務，雙方隨即爆發口角與肢體拉扯。黃男則拿出隨身攜帶的露營刀揮舞，蔡男見狀大喊「有刀！」後立即後退。

檢方表示，顏男此時上前試圖抱住黃男制止，不料黃男持刀朝顏男猛刺，造成頭、頸部共4處刀刃穿刺及切割傷，顏男經送醫搶救後，仍因大量出血引發休克，宣告不治。案發後，警方陸續將黃男及涉嫌設局討債的蔡男等人查緝到案。由於黃男涉犯重罪，且有逃亡之虞，檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署表示，全案已偵查終結，依傷害致死罪嫌起訴黃男，案件日前移審嘉義地方法院，法院裁定黃男續予羈押，後續將由法院依法審理釐清案情及相關刑責。

嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照
嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照

嘉義 討債 命案

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