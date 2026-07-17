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男遭設局討賭債涉持刀刺死債主友人 嘉檢起訴
20歲黃姓男子被控欠蔡男賭債不還且避不見面，3月間在布袋遭蔡男、顏男設局騙出持棍棒追討，黃男以隨身攜帶露營刀反擊，顏男被刺4刀不治；嘉檢偵結，傷害致死罪嫌起訴。
檢警表示，黃男積欠蔡姓男子約新台幣45萬元賭債，不僅遲未歸還，且避不見面。蔡男知悉黃男與友人吳姓女子互為網路線上好友，即設局利用吳女約黃男於3月20日凌晨在布袋新塭體育運動公園見面，黃男不疑有他赴約。
嘉檢表示，吳女帶著黃男至蔡男、顏男等待的地點後，即離開現場；蔡男看見黃男到場，則揮舞著棍棒向黃男討債，雙方互相嗆聲並拉扯，黃男拿出隨身攜帶的露營刀上前揮舞，蔡男大喊「有刀！」後往後退。
嘉檢指出，此時，顏男上前抱住黃男欲制止，黃男則朝顏男身上刺了多刀，造成顏男頭頸部4道刀刃穿刺切割傷勢，經送醫急救，因大量出血引發休克死亡。
警方陸續逮捕涉嫌行凶黃男，以及蔡男等人到案說明，黃男因涉及重罪，且有逃亡之虞，檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准。
嘉檢表示，全案偵結並依法起訴，並於昨天移審，黃男仍遭嘉院裁定羈押。
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