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追風少年仔無照駕駛6次遭扣薪 不再逃避自願到案分期繳罰單

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名21歲邱姓年輕男子2023、2024年間累積6度無照駕駛機車及2次交通違規，合計11萬8900元的罰單未繳。後來他發現自己遭行政執行署新北分署扣新，才終於願意面對此事，主動前往新北分署辦理分期繳納獲准。

新北分署指出，邱男於2023年3月16、17日連2天無照駕駛普通重型機車，各遭裁罰9000元；同年7月18、19日又連2天無照駕駛，因屬5年內第2次以上違規，各裁罰2萬4000元；2024年6月7日、7月12日再度無照駕駛，因5年內第2次以上違規，再各裁罰2萬4000元。

期間，邱男另駕駛大型重機車闖紅燈1次、駕駛普通重型機車行駛人行道1次，分別遭裁罰4000、900元，總計累積8筆合計11萬8900元的罰單。但當年未滿20歲的邱男僅在新北市交通事件裁決處分期繳納7200元後便未再繳納，因此於去年11月起陸續移送新北分署執行。

今年2月，新本分署執行扣押邱男超商店員薪資，但因其為兼職，薪資未達新北市最低生活費2萬1300元的扣押標準，邱男於是在本月7日親自前往新北分署，表示當時年少不懂事，明知自己沒駕駛執照，仍向友人借機車兜風玩樂，又騎家人機車上班，才會多次被抓無照駕駛。

邱男表示，現在自己已心生悔悟，不敢再犯，出入多由女友騎機車接送，當收到新北分署執行命令，因擔心日後找到新工作再被扣薪，不想再逃避選擇面對，想靠自己能力繳清罰鍰，再去考駕照，不過自己目前收入有限且租屋在外，為此請求每月分期繳納1萬元，新北分署見其已改過上進而予以同意。

新北市一名邱姓年輕男子，2023、2024年年輕時6度無照駕駛機車及交通違規2次，共積欠118900元罰單，後來他不願繼續逃避，主動前往新北分署辦理分期繳納。圖／新北分署提供
新北市一名邱姓年輕男子，2023、2024年年輕時6度無照駕駛機車及交通違規2次，共積欠118900元罰單，後來他不願繼續逃避，主動前往新北分署辦理分期繳納。圖／新北分署提供

無照駕駛

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