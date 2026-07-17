影／選戰升溫科技查賄 嘉義接獲29件檢舉鎖定AI假影音、地下賭盤

嘉義地檢署今天上午舉辦「科技反賄、全民布雷」反賄選啟動記者會，檢察長蔡崇熙、台南高分署檢察長黃玉垣率縣市警局、縣市調查站、移民署等宣誓，投入查賄，呼籲民眾成為反賄選最大後盾，勇於提供情資，共同打造「不敢賄、不能賄、無法賄」乾淨選舉環境。

距離年底九合一地方選舉越來越近，嘉義縣、市選情逐漸加溫，嘉義地檢署全面啟動查察賄選工作，結合警察、調查、移民等單位展開跨機關合作，除強化傳統查賄作為，更將AI假影音、境外勢力介選、地下資金及網路賭盤列為查緝重點，全力維護選舉公平。

蔡崇熙指出，今年已完成8場巡迴查察賄選座談會，並累計辦理12場反賄選宣導及教育訓練，提前部署年底選戰。根據統計，目前反賄選專案小組已接獲29件選舉情資檢舉，其中已有多件完成分案調查，部分案件已進入偵辦程序，顯示隨著選戰升溫，檢舉案件也逐漸增加，反映民眾反賄意識提升，也代表地方選情競爭日益激烈。

活動結合科技與創意宣導，除由嘉市警察局吉祥物「大白熊」帶動反賄氣氛外，現場也播放運用AI生成、融合嘉義在地特色的反賄歌曲與宣導影片，並安排歌仔戲演出，針對不同年齡層量身打造宣導內容，希望提升全民反賄選意識。

蔡崇熙表示，今年查賄工作聚焦四大重點，包括防範境外勢力介入選舉、防制AI生成假影音及假訊息散播、防堵賄選與暴力介入，以及斬斷地下資金對選舉的影響。其中，除了傳統六合彩簽賭外，也將加強查緝網路選舉賭盤，並成立專責小組監控AI深偽（Deepfake）及假訊息，避免影響選民判斷。

針對基層選舉選區人口較少的特性，檢方也將加強查察異常戶籍遷移，鎖定短期大量遷入、一址多戶或一戶多人等異常情形，防範「幽靈人口」左右選舉結果。蔡崇熙呼籲，若有意圖影響選舉而進行異常遷徙者，應盡速遷回合法戶籍，以免觸法受罰。此外，地檢署也針對不同族群設計多元宣導方式，透過戰鬥陀螺、布袋戲等創新形式，向年輕族群及長者推廣反賄觀念，同時將境外資金介選、招待旅遊違反反滲透法等行為列為查辦重點。

嘉義地檢署強調，民眾如發現疑似賄選、暴力介選或境外勢力介入等情事，歡迎踴躍提出檢舉，檢方將依法保密檢舉人身分，並持續精進蒐證技巧及偵辦能量，提高案件定罪率，確保年底九合一選舉公平、公正、乾淨。

嘉義檢察長蔡崇熙、台南高分署檢察長黃玉垣率縣市警局、縣市調查站、移民署等宣誓，投入查賄，呼籲民眾成為反賄選最大後盾，勇於提供情資，共同打造「不敢賄、不能賄、無法賄」乾淨選舉環境。記者魯永明／攝影

歌仔戲演出，針對不同年齡層量身打造宣導內容，希望提升全民反賄選意識。記者魯永明／攝影

嘉義檢察長蔡崇熙、台南高分署檢察長黃玉垣率縣市警局、縣市調查站、移民署等宣誓，投入查賄，呼籲民眾成為反賄選最大後盾，勇於提供情資，共同打造「不敢賄、不能賄、無法賄」乾淨選舉環境。記者魯永明／攝影

嘉義檢察長蔡崇熙、台南高分署檢察長黃玉垣率縣市警局、縣市調查站、移民署等宣誓，投入查賄，呼籲民眾成為反賄選最大後盾，勇於提供情資，共同打造「不敢賄、不能賄、無法賄」乾淨選舉環境。記者魯永明／攝影