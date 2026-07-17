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嘉義檢調搜索知名皮膚科旁藥局 借牌藥師認罪詐健保費…還有下文
嘉義檢調接獲檢舉，指嘉義市1家知名皮膚科診所旁的藥局涉嫌以「借牌藥師」方式，利用未實際執業的藥師名義，長期向健保署申報藥事服務費，涉嫌詐領健保給付長達10餘年，不法金額初估約500至600萬元。檢方昨天上午指揮嘉義縣調查站搜索，帶回4名藥師及2名行政人員共6人到案，6人晚間移送地檢署複訊。
4名藥師在偵訊時均坦承犯行，願意與健保署協商和解、返還不法請領款項。檢察官認為，全案涉案人均已到案配合調查，且案件並非重大犯罪，也無逃亡或串證之虞，因此複訊後6人均予以請回。
檢調發現，涉案藥局為皮膚科醫師設立，其中1名登記藥師長期未在藥局實際執業，卻以「人頭藥師」名義掛牌，使藥局持續符合健保署藥事服務費申報資格，再據以向健保署請領相關費用，涉嫌違反刑法詐欺等相關規定。
依健保署現行規定，藥局申報藥事服務費須符合藥師實際執業等資格，每名藥師每日可申報服務額度為80點。檢調懷疑，涉案藥局疑似藉由借牌方式維持申報資格，長年請領藥事服務費，累積詐領金額高達數百萬元。
此外，檢調偵辦過程中也查出，涉案藥局的設備、營運經費及藥師薪資，疑似均由皮膚科診所醫師提供，相關證詞亦獲涉案藥師供述。由於皮膚科醫師在藥局營運及人事安排中是否涉有主導角色，已成為檢方後續偵辦重點。
檢週目前已掌握相關事證，將持續鞏固證據，近期不排除傳喚涉案皮膚科醫師到案說明，進一步釐清是否涉及借牌、詐領健保給付及相關刑責，全案地檢署持續偵辦中。
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