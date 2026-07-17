快訊

辛苦存近3萬LINE POINTS全歸零！她崩潰求救 官方揭殘酷規定

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝理由：留意台積電買點

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義檢調搜索知名皮膚科旁藥局 借牌藥師認罪詐健保費…還有下文

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義檢調接獲檢舉，指嘉義市1家知名皮膚科診所旁的藥局涉嫌以「借牌藥師」方式，利用未實際執業的藥師名義，長期向健保署申報藥事服務費，涉嫌詐領健保給付長達10餘年，不法金額初估約500至600萬元。檢方昨天上午指揮嘉義縣調查站搜索，帶回4名藥師及2名行政人員共6人到案，6人晚間移送地檢署複訊。

4名藥師在偵訊時均坦承犯行，願意與健保署協商和解、返還不法請領款項。檢察官認為，全案涉案人均已到案配合調查，且案件並非重大犯罪，也無逃亡或串證之虞，因此複訊後6人均予以請回。

檢調發現，涉案藥局為皮膚科醫師設立，其中1名登記藥師長期未在藥局實際執業，卻以「人頭藥師」名義掛牌，使藥局持續符合健保署藥事服務費申報資格，再據以向健保署請領相關費用，涉嫌違反刑法詐欺等相關規定。

依健保署現行規定，藥局申報藥事服務費須符合藥師實際執業等資格，每名藥師每日可申報服務額度為80點。檢調懷疑，涉案藥局疑似藉由借牌方式維持申報資格，長年請領藥事服務費，累積詐領金額高達數百萬元。

此外，檢調偵辦過程中也查出，涉案藥局的設備、營運經費及藥師薪資，疑似均由皮膚科診所醫師提供，相關證詞亦獲涉案藥師供述。由於皮膚科醫師在藥局營運及人事安排中是否涉有主導角色，已成為檢方後續偵辦重點。

檢週目前已掌握相關事證，將持續鞏固證據，近期不排除傳喚涉案皮膚科醫師到案說明，進一步釐清是否涉及借牌、詐領健保給付及相關刑責，全案地檢署持續偵辦中。

嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照
嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照

藥局 健保 藥師

延伸閱讀

「葬儀社臨時工當人頭 」台中前議員冉齡軒詐領助理費148萬...判4年定讞

愛爾麗偷拍案...常如山喊冤沒看影片「捐救護車」求交保 法院打臉駁回

財政部修法防堵私菸詐領 檢舉獎金須按實收罰鍰計算

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回中院重裁

相關新聞

勞金弊案游廼文判8年4月共犯券商為何緩刑？判決理由出爐

勞動部勞金局投資組前組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、寶佳資產管理公司投資主管邱裕元操縱遠百股票致寶佳獲利5億元，游一審依證交法判刑9年；台灣高等法院今依圖利罪改判游有期徒刑8年4月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得19萬8338元。

嘉義檢調搜索知名皮膚科旁藥局 借牌藥師認罪詐健保費…還有下文

嘉義檢調接獲檢舉，指嘉義市1家知名皮膚科診所旁的藥局涉嫌以「借牌藥師」方式，利用未實際執業的藥師名義，長期向健保署申報藥事服務費，涉嫌詐領健保給付長達10餘年，不法金額初估約500至600萬元。檢方昨天上午指揮嘉義縣調查站搜索，帶回4名藥師及2名行政人員共6人到案，6人晚間移送地檢署複訊。

國小同學成破口！岸巡小隊長涉15度洩密中國海警 遭免職求刑5年

金門地檢署偵辦海巡署金馬澎分署陳姓司法小隊長涉嫌洩漏公務機密及違反國家安全法案件偵查終結，認定陳男長期利用職務之便，將海巡雷達情資、查緝資料及偷渡案件資訊外洩，甚至經由友人層轉中國海警總隊，依違反國家安全法、刑法洩密罪及個人資料保護法等罪嫌提起公訴，建請法院判處應執行有期徒刑5年、併科罰金200萬元；擔任居間牽線的陳姓友人則求刑4年、併科罰金500萬元。

孫生性騷擾拍臀案要受教育 感冒請假沒上課遭法辦…檢不起訴

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生去年因性騷擾案判刑5月易科罰金執行完畢，新北市政府評估通知須接受性侵害加害人身心治療或輔導教育，且無正當理由未到場上課，將其函送法辦。北檢認為，依據藥袋、診斷證明書等，雖市府認為不符請假標準，但不能排除因生病難以上課，給予不起訴處分。

影／選戰升溫科技查賄 嘉義接獲29件檢舉鎖定AI假影音、地下賭盤

嘉義地檢署今天上午舉辦「科技反賄、全民布雷」反賄選啟動記者會，檢察長蔡崇熙、台南高分署檢察長黃玉垣率縣市警局、縣市調查站、移民署等宣誓，投入查賄，呼籲民眾成為反賄選最大後盾，勇於提供情資，共同打造「不敢賄、不能賄、無法賄」乾淨選舉環境。

協助廈門村長吸收退役戰車營排長發展組織 判刑3年2月

男子錢家兆受大陸人士指示吸收我金防部退役排長欲再發展組織，但未能如願，仍依違反國家安全法法辦；最高法院審理認為，錢犯後已坦承犯行、態度良好，判他有期徒刑3年2月確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。