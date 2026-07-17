孫生性騷擾拍臀案要受教育 感冒請假沒上課遭法辦…檢不起訴

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生去年因性騷擾案判刑5月易科罰金執行完畢，新北市政府評估通知須接受性侵害加害人身心治療或輔導教育，且無正當理由未到場上課，將其函送法辦。北檢認為，依據藥袋、診斷證明書等，雖市府認為不符請假標準，但不能排除因生病難以上課，給予不起訴處分。

孫生2024年7月間在北市一家花雕雞店餐廳外與女子聊天，竟拍女子臀部約10下，女子嚇到躲開後又拍臀4下。台北地方法院認定性騷擾，判處有期徒刑5月確定。孫生去年易科罰金執行完畢繳，新北市政府評估認為須接受性侵害加害人身心治療或輔導教育，通知2025年9月26日前往指定處遇機構接受身心治療、輔導或教育。

新北市政府家庭暨性侵害防治中心認為孫生去年9月26日、10月24日、11月4日、11月28日均無正當理由不到場接受課程，依性侵害犯罪防治法規定函裁處1萬元，同時令2025年12月26日、2026年1月23日及2月13日接受身心治療、輔導或教育，並將通知函寄送到現居所又退回郵局，並用手機簡訊、電話通知上課。新北市府認為，孫生3次無正當理由未到場，涉嫌違反性侵害犯罪防治法屆期不履行身心治療或輔導教育罪嫌，函送法辦。

孫生供稱，他有去上課好幾次，中間因感冒沒有去，且有請假，但老師說「一定要當天病歷才算，隔天的不算」，他沒有不配合上課。