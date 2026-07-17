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勞動基金炒股圖利寶佳集團5億 游迺文二審「輕判」8年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

勞動部勞金局投資組前組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、寶佳資產管理公司投資主管邱裕元操縱遠百股票讓寶佳獲利5億元，一審判刑9年，台灣高等法院今撤銷改判，依貪汙罪判游有期徒刑8年4月，褫奪公權5年，犯罪所得19萬8338元沒收。

唐楚烈一審判刑8年，二審仍依證交法高買低賣股票罪判刑8年，沒收2965萬0009元；邱裕文一審判刑8年，二審依證交法高買低賣股票罪撤銷改判有期徒刑7年6月，褫奪公權4年，沒收312萬元。

配合游廼文的多家券商一審不認罪，二審認罪求緩刑，合議庭今依證券投資顧問法背信罪改判他們1年7月至2年徒刑，宣告緩刑3年至5年，向公庫支付60萬元至1000萬元；群益投信副總經理謝志英、共同基金經理人湯明真一審獲判無罪，2人今維持無罪判決。全案可上訴。

合議庭同時宣告，寶佳資產管理公司不法所得4億3737萬餘元、旗下嘉源投資公司的6559萬餘元，扣除應發還被害人的金額及民事賠償金額應追徵沒收。

游廼文為動用寶佳集團的政經影響力升官，利用監督勞動基金的機會指示受勞金局委託代操的投信業者，在2020年新冠疫情爆發、百貨類股票紛紛下跌之際，以勞動基金承接寶佳倒出的大量遠東百貨股票，藉以圖利寶佳集團。

唐楚烈、邱裕元為讓寶佳、嘉源利用股價落差從中賺取差價利潤，選定遠東百貨股票作為操作標的，結合游廼文驅使投信業者非法操縱遠百股價。

唐楚烈、邱裕元於1年半期間內拉抬遠百股價，製造相對成交，引誘投資大眾買進，使遠百股價漲逾37％，遠高於同類股同期的5.25％，疫情爆發後，唐楚烈、邱裕元釋出寶佳將介入遠百經營權的流言，炒高股價再倒貨給勞動基金。

這起勞金炒股案的偵查轟動一時，案情一度可望向上發展，因資金操盤具極機密性，專案小組僅「平行」追出游廼文與業者的犯罪事證，惜未「垂直」發展出更高層的公務員涉案。

寶佳集團前執行長唐楚烈（左）。圖／聯合報系資料照
寶佳集團前執行長唐楚烈（左）。圖／聯合報系資料照

勞動部勞金局投資組前組長游廼文。圖／聯合報系資料照
勞動部勞金局投資組前組長游廼文。圖／聯合報系資料照

勞動基金

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