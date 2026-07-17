涉詐領助理費977萬 李傅中武夫妻等7人遭起訴…認罪繳回犯罪所得

擔任4屆台北市議員的李傅中武與妻子林金俐，涉嫌以岳母、外甥作為人頭詐領助理費用，又低薪高報妻弟夫妻的薪資，共詐領977萬餘元。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪等嫌起訴7人，李傅中武認罪已繳交全部犯罪所得，建請依法減輕其刑。

台北市議員李傅中武涉詐近千萬助理費，日前500萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

李傅中武和妻子林金俐及妻姐林金鶯、岳母林陳玉秀、外甥陳昆宏、妻弟林金生、妻弟妻子周彩紅等7人，涉違反貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌，及刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴。李傅中武、林金俐涉洗錢罪部分不起訴。

起訴指出， 李傅中武從2010年起至2026年3月20日連續擔任台北市議會第11屆至第14屆山地原住民市議員，妻子林金俐擔任議員辦公室執行長，涉嫌受益大姨子林金鶯找岳母、外甥當人頭公費議員助理，李傅中武請朋友游仁貴（不起訴）協助處理選民紅白帖的車馬費，取得游的帳戶後，游改變心意不想領車馬費，李傅中武未歸還帳戶，仍將帳戶作為人頭，並虛偽3人不實的聘用資訊，向議會詐領助理費，共詐得576萬3274元。

檢方查出，林金俐胞弟夫妻2人擔任公費議員助理，弟媳協助處理議員辦公室帳務、行政文書、地方拜會，每月實領薪資2萬9100元或3萬9千元，卻涉嫌低薪高報為6萬元，弟弟負責司機工作及辦公室接待事宜，每月實領薪資1萬元至1萬5千元，卻涉嫌低薪高報2萬9千元至3萬5千元，共詐得400萬7807元。

檢方指出，主謀李傅中武、林金俐詐領議員助理費時間非短，且不法所得達977萬1081元，犯罪情節非輕，考量偵查中已知所悔悟，自白犯罪，其餘被告也自白犯罪態度均屬良好，親戚基於親誼人情犯案，建請量處適當之刑，李傅中武已繳交全部犯罪所得建請依法減輕其刑。