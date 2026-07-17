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首例！共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收

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共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆葉姓海巡退役上校因共諜案被法院依違反國家安全法判刑8月確定，去年6月服刑期滿出監，已領取逾千萬元退休金遭追討及移送執行。葉男昨至行政執行署宜蘭分署報告財產狀況，針對房產贈與配偶、不願繳回已領退休金等無法提出合理說明，亦未能提出清償計畫，執行署訊後當場留置，聲請法院管收獲准，創下因涉共諜案拒不繳回退休金遭管收首例。

前海巡葉姓上校退役後淪共諜，將南沙太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密資料交給中方，被依違反國家安全法判刑8月、沒收犯罪所得1萬5千元定讞，國防部認定葉喪失領受退休金、優存等退除給與權利、並追討已領受退休金，葉男曾提起行政訴訟，最高行政法院判葉男敗訴確定。

執行署宜蘭分署指出，66歲葉男於民國97年間上校退伍後，每月領有國家豐厚退休俸，明知不得為大陸地區蒐集交付關於公務上應秘密文書，103年間數次透過李姓男子為中間人，將資料交付與大陸地區國安官員，113年初判處有期徒刑8月確定，去年6月間服刑期滿出監。

除刑事責任外，自103年7月犯罪實施日起，至判決確定日止，共已領取1003萬餘元退休金，包含已領取的退休金、18趴優惠存款等，全遭追討。

主任行政執行官鄧順生說，國軍退除役官兵輔導委員會、公務人員退休撫卹基金管理局等113年3月間陸續通知繳回，葉男未依限繳納，經移送宜蘭分署執行。宜蘭分署執行葉男存款及保險金債權後，僅清償部分零星欠款。持續深入追查發現，原登記葉男名下的基隆市仁愛區土地建物，於移送機關113年3月間陸續送達繳款通知後，馬上在同年4月間贈與其配偶，明顯規避執行。

鄧順生表示，葉男昨至宜蘭分署報告財產狀況，就房產贈與配偶等事無法提出合理說明，亦未能提出具體清償計畫，當場施以留置，並聲請法院管收獲准。

宜蘭分署指出，葉男身為高階退伍人員，理應具備國家忠誠及守法觀念，卻因觸犯國安法遭判刑，不但不繳回犯罪後已領退休金，更將名下不動產贈與配偶以致無從執行，犯罪及脫產行為均不可取。針對此類案件，將採取強力執行手段，如查有隱匿處分財產故不履行情事，將依法聲請拘提或管收，絕不寬貸。

共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供
共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供

共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供
共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供

共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供
共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供

共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供
共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金，海巡葉姓退伍上校脫產遭管收創首例。圖／宜蘭分署提供

共諜 退休金

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