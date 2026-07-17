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撞球指導球技伸鹹豬手...辯「摸屁股而已」 法官判5月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

姚姓男子在一間撞球場指導女球女打撞球時，被控多次以手碰觸A女的身體部位及以下半身緊貼A女之下半身，他辯稱當時喝很多酒，可能是不小心碰到，「我摸屁股而已」。法官痛批卸責，認定蓄意並非不小心碰觸，依違反性騷擾防治法判有期徒刑5月，易科罰金得15萬元。

基隆地院判決書指出，姚男去年某月利用在基隆一處撞球場與一名成年A女（代號）獨處指導撞球球技的機會，被控乘A女不及抗拒之際，徒手觸摸A女身體穩私部位，性騷擾得逞，A女向警方報案提告，並經檢方起訴。

姚男辯稱，他在打撞球當下就知道跟A女有很多肢體接觸，但他不是故意的，因為當時喝很多酒，可能是不小心碰到，「我摸屁股而已」，並指A女平常給他的感覺就是很開放，且很常對他言語挑逗，所以他才這樣做。

監視器拍下過程成鐵證，法官審視監視錄影相關畫面，發現姚男多次以手碰觸A女之身體部位及以下半身緊貼A女之下半身，還以手伸入下半身的穩私部分，依我國一般正常社交禮儀，這是絕非他人得任意碰觸身體的隱私部位。法官痛批姚男的說法是卸責之詞，很明顯是蓄意而為，並非不小心碰觸，一開如就有性騷擾意圖。

法官說，指導撞球球技而有肢體接觸縱符常情，但不代表可恣意碰觸他人的身體隱私部位，姚男伸手碰觸A女的穩私部位，已逾越男女間的正常互動分際。依性騷擾防治法之性騷擾罪判處有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。

依性騷擾防治法第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用第 2 條第 2 項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。

撞球指導球技伸鹹豬手辯「摸屁股而已」 法官批卸責判5月。記者游明煌／攝影
撞球指導球技伸鹹豬手辯「摸屁股而已」 法官批卸責判5月。記者游明煌／攝影

性騷擾 基隆

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