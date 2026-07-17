基隆工程綁標行賄案 議員、科長收押

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆地檢署偵辦基隆市府路燈採購、公共工程涉圍標及綁標弊案，檢方複訊後昨依涉犯貪汙治罪條例、政府採購法罪聲押議員曾紀嚴、市府工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約雇人員楊鴻祺、乾泰豐營造負責人何沛紳、女會計洪美香等五人，法院昨晚裁定全部收押禁見。

法院裁定理由是部份被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且涉犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，依刑事訴訟法裁定羈押，均禁止接見通信、收授物件。

檢方指出，何沛紳涉嫌自二○二二年起，以圍標、綁標與浮報工程款價額等手法排除競爭對手、行賄市府公務人員，涉案公務員洩露底標給何取得工程標案。曾紀嚴與何交情匪淺，利用「議員建議款」指定乾泰豐承攬市府工程勾結，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工程等多項工程。

曾紀嚴、何沛紳等十七名公務員、廠商人員列被告，前晚到昨天清晨漏夜動員十一名檢察官複訊，除曾紀嚴等五人收押，曾妻及何的陳姓員工各五○萬元交保、傅姓區長廿萬交保。

其他葉姓業者、林姓業者與乾泰豐營造何姓副理、陳姓副總經理等人，分別諭知十到廿萬元不等交保、限制住居。

乾泰豐承包市府路燈採購、植栽及搶修工程等，路燈採購金額從每年五千萬增至七千五百萬，疑涉不法手段逐年增加。

市府政風處表示，將配合司法機關調查釐清案情，後續視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任。

基隆 議員 曾紀嚴

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