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借牌藥師涉詐健保費 嘉檢調偵辦某知名皮膚科旁藥局帶走6人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義檢調接獲檢舉，指嘉市某知名皮膚科診所旁藥局涉嫌以「借牌」方式，利用未實際執業藥師名義向健保署申報藥事服務費，涉嫌詐領健保給付，期間長達10餘年。檢察官上午指揮嘉縣調查站搜索，帶回4名藥師及2行政人員共6人到案，晚間移送地檢署複訊，其中5人請回，另1人還在偵訊。

檢調初步調查，涉案藥局依健保署規定申報藥事服務費，但有名登記藥師長期未在藥局實際執業，疑以「人頭藥師」借牌方式掛名，讓藥局持續符合健保申報資格，涉嫌藉此詐領健保藥事服務費。初步清查，借牌情形疑持續逾10年，不法獲利估計約500萬至600萬元，全案待進一步清查實際申報金額及犯罪所得。

據了解，偵訊過程，有藥師供稱，藥局設備薪資由皮膚科醫師提供，維持藥局符合健保藥事服務費申報資格，向健保署請領費用。相關供述是否屬實，待檢調進一步比對金流、帳冊及相關證據釐清。目前偵辦重點在鞏固人證、物證，先傳喚藥師及行政人員到案說明，尚未約談涉案皮膚科醫師。

待事證蒐集完整後，將通知醫師到案，以釐清是否涉入借牌及詐領健保給付等情事。全案由嘉檢檢察官複訊中，後續將依偵查結果，釐清相關人員是否涉及詐欺、偽造文書及違反全民健康保險相關規定等刑責。

嘉義檢調接獲檢舉，指嘉市某知名皮膚科診所旁藥局涉嫌以「借牌」方式，利用未實際執業藥師名義向健保署申報藥事服務費，涉嫌詐領健保給付，期間長達10餘年。檢察官上午指揮嘉縣調查站搜索，帶回4名藥師及2行政人員共6人到案，晚間移送地檢署複訊，其中5人請回，另1人還在偵訊。聯合報系資料照
嘉義檢調接獲檢舉，指嘉市某知名皮膚科診所旁藥局涉嫌以「借牌」方式，利用未實際執業藥師名義向健保署申報藥事服務費，涉嫌詐領健保給付，期間長達10餘年。檢察官上午指揮嘉縣調查站搜索，帶回4名藥師及2行政人員共6人到案，晚間移送地檢署複訊，其中5人請回，另1人還在偵訊。聯合報系資料照

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