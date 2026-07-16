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假預購真吸金？辯稱新冠疫情延誤開發 科技公司賣酒案判刑曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

李姓男子經營兩公司，各推出預購貴州茅台牛樟／牛蒡酒方案、「健康大數據方案」，都約定獲利及返還本金期限，合計66人次受害。彰化地方法院審結，李男犯非法經營銀行業務罪，三罪，被判處應執行有期徒刑6年，公司合計罰款4千萬元。

判決書指出，李男以預購貴州茅台牛樟芝／牛蒡酒，從嘉博科技股份有限公司推出「貴州茅台白金牛蒡酒預購方案」，每單位20瓶、10萬元，給付紅利及到期返還本金。李男延攬同男為投資方案的經銷總經理、總顧問，進用許姓女子為北區業務經商、郭姓男子為中區業務經銷商，蔡姓女子、彭姓女子為業務推銷，負責向多數人或不特定人招攬投資「茅台投資方案」。

李男經營嘉博生醫科技股分有限公司，與許姓女子共同構思從公司推出「健康大數據方案」，以預購康力公司生產的滴丸為名義，約定預購本金方案30萬元、100萬元，1年內給予滴丸、健檢2次或3次，1年期滿無條件返還本金。

李男等人均辯稱，招攬人來預購酒，不是招攬投資、不收受他人存款、沒保證獲利。李男、許女更辯稱，2019年底起大陸陸續爆發新冠疫情，之後延擴散全球，台灣2020年底疫情升溫爆發，才延誤合作開發計畫。疫情不可預期，並無詐欺之意。

彰化地院審酌，李男等人均知公司非銀行更不是投資顧問公司，卻以「茅台投資方案」、「健康大數據方案」吸收民眾資金，約定或給付與本金顯不相當的紅利（利息、報酬），許女等人都獲有高額獎金，並衡酌李男等人參與期間久暫。共犯間所居地位、招攬吸金的金額及受害人數，獲取犯罪所得多寡、是否與被害人達成和解、家庭生活經濟等一切情狀，分別量刑如下：

李男犯非法經營銀行業務罪，三罪，判處應執行有期徒刑6年。周男與李男共犯非法經營銀行業務罪，一罪，判處應執行有期徒刑4年2月。許女與李男共同犯非法經營銀行業務罪，兩罪，判處應執行有期徒刑3年6月。郭男與李男共同犯非法經營銀行罪務罪，一年，判處有期徒刑2年8月。蔡女、彭女均獲緩刑，拉受4場次法治教育及各罰款30萬元、20萬元。可上訴。

嘉博科技股份有限公司、嘉博生醫科技股份有限公司，均因負責人李男執行業務違反銀行法的非法經營銀行業務罪，各罰款3千萬元、1千萬元。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉博、嘉博生醫兩家科技股份有限公司及李姓負責人、許姓員工等人，涉犯違反銀行法的非法經營銀行業務罪，公司法人被罰款合計4千萬元，李姓負責人和員工被判應執行有期徒刑6年至2年8月，或緩刑加罰款、法治教育。記者簡慧珍／攝影
嘉博、嘉博生醫兩家科技股份有限公司及李姓負責人、許姓員工等人，涉犯違反銀行法的非法經營銀行業務罪，公司法人被罰款合計4千萬元，李姓負責人和員工被判應執行有期徒刑6年至2年8月，或緩刑加罰款、法治教育。記者簡慧珍／攝影

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