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基市議員曾紀嚴收押禁見衝擊國民黨仁愛區選情 恐難登記參選

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

國民黨基隆市議員曾紀嚴涉及基隆市政府綁標行賄弊案，今天涉犯貪汙治罪條例遭法院收押禁見，2個月收押期滿時間為9月16日，已逾今年基隆市議員選舉參選登記日8月31日至9月4日。律師表示，如果他仍想參選議員，仍有解方，但並不容易。

基隆市仁愛區應選4席議員，原本藍綠各2席，民進黨有童子瑋、鄭文婷，國民黨原有曾紀嚴、張芳麗，但張後來退黨成為無黨籍，變成民進黨2席，國民黨、無黨各1席。

曾紀嚴是地方政二代，父親為已故連任六屆資深議員曾水源，2014年曾紀嚴接棒當選市議員，期間曾有一屆落選，目前是第二任，為國民黨中生代，現任基隆義消總隊長，曾任義警第一中隊分隊長、民防大隊顧問等，在地方相當活躍，藍營憂心，曾被收押禁見，嚴重衝擊國民黨仁愛區議員選情。

政壇人士表示，曾紀嚴是否還有意願參選連任議員恐怕有變數，即使要參選，如何完成登記恐怕也不容易。依選罷法規定，議員雖可委託登記，但代理人必須持當事人的身分證正本及委託書才能完成登記。

律師盧明軒說，當事人可向高等法院提出抗告，若抗告成功，當然可以登記參選，但這並不容易；另外，當事人也可委託律師寫聲請狀，向檢察官聲請同意由律師傳遞參選登記必須的委託書與身分證正本給家屬，但要檢察官同意，這也有變數，待視是否可認定和涉案件無關。

國民黨仁愛區原本將提名曾紀嚴，國民黨基隆市黨部主委林沛祥立委說，針對曾紀嚴被收押，尊重司法，也尊重法院依法作出的裁定，但羈押只是確保司法程序順利進行的強制處分，並不代表有罪，更不是判決結果。

林沛祥說，法治社會最重要的一個原則，就是在法院最終判決確定之前，每一個人都應該被推定為無罪、都是清白的。期待司法秉持「毋枉毋縱」的精神，該查的就查、該辦的就辦，但也千萬不要讓社會輿論變成另一個法庭，更不要未審先判。唯有依法、公正、客觀，才能真正贏得人民對司法的信任。

基隆市議員曾紀嚴被收押。聯合報系資料照
基隆市議員曾紀嚴被收押。聯合報系資料照

曾紀嚴 國民黨 2026九合一選舉 基隆市選舉

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