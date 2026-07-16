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基隆綁標行賄弊案議員曾紀嚴等5人收押禁見 法官理由曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，檢調約談共24人，漏夜偵訊後，今天檢方一口氣聲押議員曾紀嚴等5人，法院下午6點多裁定全部收押禁見。法院說明收押理由，5人犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞。

收押五人涉犯貪汙治罪條例、政府採購法，包括議員曾紀嚴、市府工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約雇人員楊鴻祺、乾泰豐營造負責人何沛紳、女會計洪美香等5人。

基隆地院說明，曾、何、顧、楊、洪等5人違反貪汙治罪條例案，經法官訊問後，認被告等人均涉犯貪汙治罪條例罪嫌，有檢察官提出的相關事證，均犯罪嫌疑重大。部份被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞；部份被告涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，均非予羈押顯難進行追訴，有羈押之原因及必要性，各依刑事訴訟法規定裁定羈押，並均禁止接見通信、收授物件。

另外，傅姓區長廿萬元交保，葉姓業者、林姓業者與乾泰豐營造何姓副理、陳姓副總經理等多人，分別諭知十到廿萬元不等交保、限制住居。

乾泰豐承包市府路燈採購、植栽及搶修工程等，路燈採購金額從每年五千萬增至七千五百萬，疑涉不法手段逐年增加。

市府政風處表示，針對市府涉案人員，配合司法機關調查釐清案情，後續並將視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任，以嚴懲不法貪瀆的公務員。

基隆市議員曾紀嚴被收押。聯合報系資料照
基隆市議員曾紀嚴被收押。聯合報系資料照

基隆 曾紀嚴 議員

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