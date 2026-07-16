嘉縣議長張明達涉收賄關說拒認罪：廠商送的香奈兒鞋比我的愛馬仕還差

民進黨籍嘉義縣議會議長張明達因涉嫌收受高價精品鞋、帽、襯衫，替保健品「電台大亨」劉家宏關說衛生局開罰的11張共660萬元罰單，遭檢方依不違背收賄罪嫌起訴。新北地方法院今首度開庭，張明達除否認犯罪，辯稱上述精品是劉所贈禮物，甚至表示劉送的香奈兒球鞋還不如自己原本所穿的愛馬仕休閒鞋高級，以自身財力完全無收賄必要。

張明達開庭時供稱，自己與劉家宏是2、30年的好友，自4、5年前起便有互相宴請、送禮的習慣，先前他會送高粱，對方會回送海鮮，但包括上述精品都僅是朋友間的餽贈。

張明達指出，2025年7月28日，劉家宏帶了一群媒體朋友來訪，他於是做東，中午先在當地知名的「蔡大頭」餐敘擺了2桌，晚上轉戰「夜世界」KTV，席間還發了不少小費，兩攤加起來花了10餘萬元，幾乎已超過劉男所贈精品的總價值。

張明達表示，後來他在議長室遇到劉家宏，對方向他抱怨被衛生局罰得很重，他於是代為聯絡衛生局官員前來溝通、協調，自己從未對衛生局施壓，完全只是選民服務，對於裁罰金額也僅是建議性質。

張明達律師團除主張無罪答辯，並抨擊檢方起訴內容空泛，對於施壓的地點、對象、為此降低多少罰鍰均未交代。此外，當初協調地點是在議長室外的機要祕書室，屬不特定人可進出、共見共聞的公開場合，與一般行收賄密室犯罪的樣態截然不同。

其律師也表示，檢方指控張明達分4次收受精品球鞋、帽子、襯衫，先不論品牌，均屬生活一般用品，以張本身的財力加上個性好客，請客或自行購買精品並不困難。其中一次收受香奈兒球鞋，還是劉家宏看到張穿愛馬仕的鞋以後，說香奈兒的鞋比較好穿，所以才叫同案共犯陳心瑀買來贈送，可說是劉送的比張原本穿的還差，何來收賄之有？