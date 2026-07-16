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涉掏空葳格校產 袁昶平羈押不到1個月...法院讓他2000萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平，去年遭爆料和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭掏空校產，台中地檢偵辦後，6月24日帶回袁、吳，認定涉嫌偽造文書、背信等罪嫌，將2人聲押獲准；台中地院今提訊袁，認已無羈押必要，裁定他2000萬元交保，吳持續收押中。

台中地院今日提訊被告袁昶平，認定袁平已無羈押必要，裁定他2000萬元交保，台中地檢尊重法院裁定，將儘速偵結。

有廠商去年爆料，袁昶平與擔任學校董事、執行長的妻子吳菀庭，除積欠千萬工程款，還以整修校區名義發包工程，收受回扣，另作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪華轎車，疑掏空上億校產。

中檢前後兩波搜索，執行包括葳格國際學校，寶麗金餐飲集團、金悅富公司，查扣相關手機、帳冊ㄓ，6月24日帶回袁昶平夫妻。

檢方認定，袁、吳有掏空校產、公司資產犯行，涉行使業務登載不實文書、公益侵占、業務侵占、背信、違反商業會計法等罪，嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據，勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕，並聲請羈押禁見獲准。

葳格國際學校創辦人袁昶平（右起）與擔任學校董事的妻子吳菀庭。圖／讀者提供
葳格國際學校創辦人袁昶平（右起）與擔任學校董事的妻子吳菀庭。圖／讀者提供

掏空 台中 台中地院

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