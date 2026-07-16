快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

街口創辦人胡亦嘉推動「託付寶」遭解除投信董事職務 官司敗訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

街口支付創辦人胡亦嘉6年前因推動託付寶業務，被金融監督管理委員會解除投信董事職務，他不服處分提訴願被駁回，再提行政訴訟，一審判決敗訴，案件上訴，最高行政法院今判決駁回，維持一審判決，胡敗訴確定。

胡亦嘉為拓展街口電子支付業務，多次被認為踩紅線受罰，屢屢槓上金管會；他2020年以街口投信與街口金融科技、街口電子支付，提供「託付寶」服務，被金管會認為廣告文宣使人誤信能保證獲利、宣稱可提供快速買回服務、未經內部簽核、未經董事會決議就與他人合作提供類似快速買回基金墊款服務、提供的文件未據實陳述、隱匿違失。

金管會也認為胡亦嘉未指派具與被代理職位所需相當資格條件的人員代理，之後由胡亦嘉同時代理董事長及總經理職務，一人實質控制三家公司，嚴重破壞公司代理人制度，且未建制系統開發測試作業的內控，導致委外開發系統未經驗收就上線等重大缺失。

金管會依證券投資信託及顧問法規定，要求街口投信解除胡亦嘉的董事職務，胡亦嘉不服金管會處分，提訴願被駁回，再提起行政訴訟救濟。

一審認為，託付寶是由胡亦嘉一人決定付諸執行，即使專業經理人多次勸阻，他仍甘冒重大違規，逕自讓託付寶上線違法營運，所為顯然不符公司治理機制，不顧其他股東及利害關係人合法權益，違背金融事業經營者社會責任，也違反街口投信內部控制程序規定。

一審指胡亦嘉刻意規避銀行監理法制，挾金融科技創新之名，欲實質從事銀行等金融業務，卻不依法負擔各種監理成本，顯然意圖享有不法監理套利，並使公眾處於金融監理重大破口而不自知，認為胡亦嘉危及公眾財產權益及整體金融秩序，違規情節重大。

一審指出，胡亦嘉為使託付寶上線持續營運，以街口投信代理董事長地位，簽核指示經辦人員蓋公司大章於承諾書後，隨文函報金管會，確實未據實陳述，隱匿託付寶重大違失。

一審認為胡亦嘉未具備擔任投信事業總經理的資格，卻一人同時代理街口投信的法令遵循主管、總經理及董事長三人職務確實違法，且他同時代理街口投信董事長及總經理職務也違法，金管會處分沒有違誤，判決胡亦嘉敗訴。

案件上訴，最高行政法院認為一審判決沒有違背法令之處，今駁回上訴，全案確定。

街口創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照
街口創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照

胡亦嘉 投信 街口支付

延伸閱讀

「葬儀社臨時工當人頭 」台中前議員冉齡軒詐領助理費148萬...判4年定讞

北市議員陳怡君貪汙判7年10月...她請假沒出庭 助理「改口」不認收賄

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬...施壓關說人事 判關7年半定讞

權勢壓迫 偵查隊長性侵女警 仍判7年

相關新聞

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 法院裁定全收押禁見

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，檢調約談共24人，漏夜偵訊後，今天檢方一口氣聲押議員曾紀嚴等5人，法院今晚6時許裁定全部收押禁見。

街口創辦人胡亦嘉推動「託付寶」遭解除投信董事職務 官司敗訴確定

街口支付創辦人胡亦嘉6年前因推動託付寶業務，被金融監督管理委員會解除投信董事職務，他不服處分提訴願被駁回，再提行政訴訟，一審判決敗訴，案件上訴，最高行政法院今判決駁回，維持一審判決，胡敗訴確定。

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬...施壓關說人事 判關7年半定讞

國民黨籍澎湖縣議會前議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美收賄176萬元，藉議長影響力關說施壓人事案、預算案，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

涉掏空葳格校產 袁昶平羈押不到1個月...法院讓他2000萬交保

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平，去年遭爆料和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭掏空校產，台中地檢偵辦後，6月24日帶回袁、吳，認定涉嫌偽造文書、背信等罪嫌，將2人聲押獲准；台中地院今提訊袁，認已無羈押必要，裁定他2000萬元交保，吳持續收押中。

選舉查賄…北檢檢察長：集會遊行違法處置 溯源嚴防境外勢力介選

年底選舉將至，台北地檢署查賄列車今前進中正一警分局舉行座談會，檢察長王俊力指出，博愛特區為集會遊行重點區域，集會遊行違法的處置，應溯源追查是否有受滲透來源指示或資助，嚴防境外勢力干預介選。

大陸人士持他護照在義大利偷渡被逮 男以護照充抵債務栽跟頭

郭姓男子與妻子等4人因債務需錢孔急，委託旅行社申辦護照後，經王姓男子2人輾轉交由不詳人士使用，直至我駐義大利代表處接獲通知，有大陸人士持郭的護照欲偷渡英國遭逮捕，法官認郭等6人犯交付護照供他人冒名使用罪分處2月、3月，並應向公庫支付3萬、5萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。