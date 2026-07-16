選舉查賄…北檢檢察長：集會遊行違法處置 溯源嚴防境外勢力介選

年底選舉將至，台北地檢署查賄列車今前進中正一警分局舉行座談會，檢察長王俊力指出，博愛特區為集會遊行重點區域，集會遊行違法的處置，應溯源追查是否有受滲透來源指示或資助，嚴防境外勢力干預介選。

北檢檢察長王俊力今偕同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、主任檢察官黃育仁、周芳怡及檢察官高文政至中正一警分局舉辦地方公職人員選舉查察座談，檢察官高文政簡報本次選舉查察工作重點，座談會中檢警對查察妨害選舉所面臨問題與挑戰進行意見交流。

檢方指出，中正一分局轄區總共包含10個里，涵蓋博愛特區與眾多中央機關，且有交通樞紐台北車站及集會遊行熱點等特色，分析過去8年的選舉查察案件類型，曾發生選舉賭盤、境外勢力介選、賄選、妨害名譽（黑函、假訊息)等案類。

王俊力表示，中正一分局位屬博愛特區且為集會遊行重點區域，面對今年底地方公職人員選舉，不論是因應選舉所發起集會遊行活動，或是競選候選人為凸顯其他政治訴求的政治活動，必然增加。他強調，面對複雜多樣集會遊行活動，應秉持客觀、中立的執法態度，對於集會遊行違法的處置，除依法偵辦外，更應溯源追查是否有受滲透來源之指示、委託或資助，嚴防境外勢力干預介選。

王俊力表示，唯有查察機關全力查察妨害選舉，對於妨害選舉犯行嚴查究辦，方能使心存僥倖之人，不敢以身試法，對於查察妨害選舉具體成果，在符合偵查不公開作業辦法規定下，適時發布新聞，發揮嚇阻效力，達到強力查察妨害選舉就是最強宣導的目標。