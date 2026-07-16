「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬...施壓關說人事 判關7年半定讞

國民黨籍澎湖縣議會前議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美收賄176萬元，藉議長影響力關說施壓人事案、預算案，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

劉陳昭玲曾創下「議長六連霸」的紀錄，她貪汙案爆發後，2023年8月17日聲明請辭議長一職；澎湖地方法院一審判決後，再度聲明請辭議員，議會將辭職信送內政部，內政部回函後確定完成辭職程序。

檢調調查劉陳昭玲插手的人事、預算案，分別有車船處預算案、車船處人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案。

澎湖縣政府公共車船管理處長賴淨明為通過「南海航線交通船養護計畫」，央請劉陳昭玲協助，劉陳昭玲2020年11月24日指示陳淑美向賴淨明表示，「議長有個二手BOTTEGA VENETA包包，要賣你15萬元，你的事情議長會幫你」等語。

劉陳昭玲便在議會審查時發言，「因為這筆年度預算很急，是不是請我們這次今天這個會就可以給你通過」，表示支持預算案，之後賴淨明雖無意購買包包，仍於同年11月28日交付陳淑美15萬元，轉交劉陳昭玲收受。

劉陳昭玲2021年為替曾姓女子安排女兒擔任車船處南海之星售票處人員，向賴淨明施壓「你們車船處是不是嫌人太多，不然為什麼有人退休，但不補新人」，待曾女女兒錄取之後，劉陳昭玲於同年7月20日指示陳淑美以購買墜子答謝名義，索賄36萬元，曾女也照辦。

徐姓女子央求希望續留澎湖醫院護理師一職，劉陳昭玲2019年3月27日向澎湖縣教育處長表示，「學校很缺護士，教育處這邊要不要增加校護職缺」，關說增設校護職缺。徐女轉任文光國小校護後，劉陳昭玲又指示陳淑美以購買包包答謝名義索賄100萬元，徐女也交付賄款。

許姓、廖姓男子為派補澎湖縣政府消防局小隊長，央請推薦升遷，劉陳昭玲2017年利用監督消防局業務及預算的影響力，向消防局長推薦許、廖，待兩人順利派補之後，劉陳昭玲同年7月7日指示陳淑美，以捐獻廟宇名義，分別向許、廖要求各7萬5000元賄賂成功。

另名曾姓女子為調任至澎湖縣政府衛生局，央請劉陳昭玲推薦遷調，劉陳便於2021年初利用監督縣府與衛生局業務及預算影響力，向秘書長與衛生局長推薦曾女。曾女調任衛生局科長後，劉陳昭玲同年3月22日指示陳淑美，以購買禮物答謝名義，向曾女要求10萬元賄賂，曾女也照做不誤。

一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判劉陳昭玲10年2月、陳淑美3年10月徒刑。案件上訴，劉陳昭玲均認罪，高雄高分院二審考量劉陳昭玲、陳淑美確有真誠悔悟之意，陳淑美是基於親族、上命下從關係才犯案。

二審考量劉陳昭玲現已近70歲，已辭議員未再擔任公職，替國家節省公幣，重病纏身等，認為一審定應執行刑刑度過高，撤銷改判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。