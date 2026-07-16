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大陸人士持他護照在義大利偷渡被逮 男以護照充抵債務栽跟頭

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓男子與妻子等4人因債務需錢孔急，委託旅行社申辦護照後，經王姓男子2人輾轉交由不詳人士使用，直至我駐義大利代表處接獲通知，有大陸人士持郭的護照欲偷渡英國遭逮捕，法官認郭等6人犯交付護照供他人冒名使用罪分處2月、3月，並應向公庫支付3萬、5萬元。

檢方起訴，郭及妻子因債務問題需錢孔急，2022年11月間經妻子委託旅行社申辦護照後，轉交給謝姓女子，連同謝女本人護照共3本護照，經王、黃及林女3人，輾轉交給通緝中的林姓男子轉交不詳人士使用。

直至2024年1月24日有大陸人士持郭護照，在義大利佛羅倫機場，欲冒用郭身分登機偷渡至英國時，遭該國警方逮捕，經通知我國駐義大利代表處而查獲。郭等人辯稱，為辦理貸款而交付護照。

台南地院審酌，郭等6人知悉我國護照為國民入出境重要身分證明文件，具個人專屬性，絕無提供他人使用餘地，可預見將護照交付他人可能遭不法冒名使用，竟輕率將護照交付他人，以供他人冒名使用，足生損害我國及外國政府對入出境管理正確性，且造成我國護照遭不正利用，更將嚴重影響我國國際聲譽，所為並不可取。

法官念及郭等人犯後均已坦承犯行，態度尚可，兼衡郭等6人犯罪動機、目的、手段等一切情狀，分別依法量處其刑。

台南地院表示，郭等4人因一時失慮涉犯刑責，經此偵查、審判程序，應能知所警惕，而無再犯之虞，均宣告緩刑2年，並諭知郭等4人各應向國庫支付3萬、5萬元。另王及林女於5年內均有遭判處有期徒刑紀錄，均不符緩刑要件，均各處3月。

台南地院認郭男等6人犯交付護照供他人冒名使用罪分處2月、3月，並應向公庫支付3萬、5萬元。聯合報系資料照
台南地院認郭男等6人犯交付護照供他人冒名使用罪分處2月、3月，並應向公庫支付3萬、5萬元。聯合報系資料照

護照 偷渡 義大利

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