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竹市衛生局前科長收賄1312萬...替廠商規避千件罰單 二審仍判16年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫和廠商張明堂收賄1312萬餘元，協助7家廠商規避1190件裁罰案，一審依貪汙治罪條例收賄罪、業務登載不實文書等罪判鄭舒倫16年徒刑、張明堂判刑10年，案件上訴，台灣高等法院今僅撤銷改判張明堂沒收部分，兩人刑度不變，可上訴。

檢方起訴，鄭舒倫2017年3月20日到2021年1月10日擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化粧品、藥物等違規案件裁罰業務，卻與開設化粧品零售業恒安行的張明堂合謀，替本該受罰的廠商規避裁罰並從中收受賄款。

檢方指出，2020年2月到2021年1月間，有多家廠商製作及委託媒體刊播的廣告內容涉及誇大、易生誤解，違反食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生安全管理法等，原應裁罰1190件，但鄭舒倫利用替違規廠商變更登記地等方式取得案件管轄權，再以職務之便，替廠商隱匿或規避裁罰。

邱信源雖為恒安行的登記負責人，但實際經營的卻是張明堂，張明堂以「處理」違規案每件1到2萬元價格，向本該被開罰的廠商索賄，總計收取1312萬2500元的賄款，其中鄭舒倫分得442萬元。

一審依貪汙治罪條例收賄罪、業務登載不實文書等罪判鄭舒倫16年徒刑，褫奪公權9年，沒收442萬元犯罪所得；張明堂判刑10年，褫奪公權8年，沒收892萬餘元犯罪所得。

案件上訴，高院認為一審認事用法無違誤，鄭舒倫上訴請求判決無罪，檢察官及張明堂上訴請求從重或從輕量刑均無理由也應駁回，但一審計算張明堂犯罪所得多22萬元有所違誤，應予以扣除，因此撤銷沒收犯罪所得，改判沒收872萬餘元。

新竹市政府衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫收賄替廠商規避罰單。聯合報系資料照
新竹市政府衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫收賄替廠商規避罰單。聯合報系資料照

衛生局 收賄 新竹

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