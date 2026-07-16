竹市衛生局前科長收賄1312萬...替廠商規避千件罰單 二審仍判16年徒刑

新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫和廠商張明堂收賄1312萬餘元，協助7家廠商規避1190件裁罰案，一審依貪汙治罪條例收賄罪、業務登載不實文書等罪判鄭舒倫16年徒刑、張明堂判刑10年，案件上訴，台灣高等法院今僅撤銷改判張明堂沒收部分，兩人刑度不變，可上訴。

檢方起訴，鄭舒倫2017年3月20日到2021年1月10日擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化粧品、藥物等違規案件裁罰業務，卻與開設化粧品零售業恒安行的張明堂合謀，替本該受罰的廠商規避裁罰並從中收受賄款。

檢方指出，2020年2月到2021年1月間，有多家廠商製作及委託媒體刊播的廣告內容涉及誇大、易生誤解，違反食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生安全管理法等，原應裁罰1190件，但鄭舒倫利用替違規廠商變更登記地等方式取得案件管轄權，再以職務之便，替廠商隱匿或規避裁罰。

邱信源雖為恒安行的登記負責人，但實際經營的卻是張明堂，張明堂以「處理」違規案每件1到2萬元價格，向本該被開罰的廠商索賄，總計收取1312萬2500元的賄款，其中鄭舒倫分得442萬元。

一審依貪汙治罪條例收賄罪、業務登載不實文書等罪判鄭舒倫16年徒刑，褫奪公權9年，沒收442萬元犯罪所得；張明堂判刑10年，褫奪公權8年，沒收892萬餘元犯罪所得。

案件上訴，高院認為一審認事用法無違誤，鄭舒倫上訴請求判決無罪，檢察官及張明堂上訴請求從重或從輕量刑均無理由也應駁回，但一審計算張明堂犯罪所得多22萬元有所違誤，應予以扣除，因此撤銷沒收犯罪所得，改判沒收872萬餘元。