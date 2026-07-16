台中七期商辦淪跨國洗錢基地 自創洗錢跳板平台6年猛洗46.9億

台中地檢破獲跨國賭博、洗錢集團，沈姓男子為首等人在台中七期設立「唯盛資訊有限公司」為掩護，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台並綁定泰國人頭帳戶，6年來經手49億泰銖，換算台幣46億9000多萬元，沈等從中獲利15億元，檢方依組織、賭博及鉅額洗錢等罪嫌起訴沈等15人。

中檢說，全案經檢察官林芳瑜指揮，查出沈男等人共謀、發起跨國賭博及洗錢集團，2020年1月至2026年3月18日間，在台中設立唯盛資訊有限公司，以實體辦公室作為掩護，作為洗錢水房及營運據點

檢方指出，沈等人透過自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台，搭配大量租用之泰國人頭銀行帳戶收取賭金，並透過第三方支付取得款項，協助境外博弈網站處理出入金，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。

檢方表示，專案小組長期蒐證、清查龐大金流，發現該集團6年多洗錢總金額高達46億9335萬138（以49億4453萬2172泰銖換算），集團並從中獲利高達15億9913萬2355元。

檢警前後發動多次搜索，赴洗錢水房、多名集團核心幹部住處執行，並拘提沈男、集團幹部及現場客服操作人員，同時查扣作案電腦、手機及現金。

其中查扣的2輛賓士、1輛LEXUS，及1輛BMW大型重機，今年6月2日已於偵查中囑託行政執行署台中分屬法拍，以451萬元、386萬元及119萬元拍定。

檢察官為澈底剝奪犯罪利得，再向法院聲請扣押裁定獲准，總計前後查扣犯罪所得總金額共2億9372萬3544元。

檢方查扣犯罪集團名下2輛賓士、1輛LEXUS，及1輛BMW大型重機，今年6月2日已於偵查中囑託行政執行署台中分屬法拍，以451萬元、386萬元及119萬元拍定。圖／中檢提供

台中地檢破獲跨國賭博、洗錢集團，沈姓男子為首等人在台中七期設立「唯盛資訊有限公司」為掩護。圖／中檢提供

檢方查扣犯罪集團名下2輛賓士、1輛LEXUS，及1輛BMW大型重機，今年6月2日已於偵查中囑託行政執行署台中分屬法拍，以451萬元、386萬元及119萬元拍定。圖／中檢提供